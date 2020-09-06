6 أمور لا يقولها لك السباك حتى تضطر لطلبه مجددا.. اعرفها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أن يتعطل بعض أدوات السباكة في منزل، تعني للكثير منّا مشكلة كبيرة أو كارثة حقيقية لأننا لا نستطيع العيش دون المصارف وأحواض الحمام والمراحيض.

لذا عند حدوث عطل في شئ ما نلجأ إلى طلب السباك، ولكن يمكنك تجنب النفقات المفاجئة إذا كنت تعرف كيفية منع المشاكل المتعلقة بالحمام في المقام الأول، من خلال معرفة الأسرار التي لا يرغب السباكين أن تعرفها حتى تضطر لطلب خدماتهم باهظة الثمن، حسبما ذكر موقع "brightside".

1- يمكنك استبدال خرطوم تصريف الغسالة بنفسك:

لا تحتاج إلى استدعاء السباك لاستبدال خرطوم الصرف في الغسالة لأنه من السهل جدا القيام بذلك بنفسك، حيث يمكنك شراء خرطوم جديد رخيص إلى حد ما من أي متجر للأدوات المنزلية، ومن خلال الإنترنت يمكنك العثور على الكثير من أدلة التشغيل والصيانة لأنواع مختلفة من الغسالات.

2- لا تسكب الزيت والشحم في الحوض:

لا يذوب الزيت والشحم في الماء بل يتراكم في الأنابيب وينمو، ما يؤدي في النهاية إلى انسدادها، ويمكن أن يتسبب الزيت والشحوم في إلحاق الضرر ليس فقط بنظام الصرف الصحي الخاص بك ولكن أيضا في شبكة الصرف الصحي للمبنى بأكلمه.

لذا من الأفضل التخلص من هذه الشحوم من خلال وضع الزيت في كيس أو حاوية ثم قم برميه في صندوق القمامة.

3- كن حذرا مع "قنابل الاستحمام":

كلنا نحب هذه الأشياء الفقاعية لكنها ليست دائما آمنة للأنابيب، حيث يمكن أن تحتوي على زيت وملح لا يذوب في الماء، ما يؤدي إلى انسداد الأنابيب، ولتقليل هذه المخاطر، ضعي قنبلة الاستحمام في غطاء واقي من النايلون قبل الاستخدام.

يذكر أن قنابل الاستحمام عبارة عن مزيج من المكونات الجافة التي تنفجر عندما تكون رطبة. يتم استخدامها لإضافة الزيوت الأساسية أو الرائحة أو الفقاعات أو اللون إلى مياه الحمام

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4- لا تسكب الماء المغلي في الأنابيب البلاستيكية:

قد يؤدي غليان الماء إلى جعل الأنابيب البلاستيكية أكثر ليونة أو حتى تذويبها، لذا إذا قمت بذلك مرة واحدة فقط، فلن تتلف الأنابيب الخاصة بك، ولكن إذا قومتي بسكب الماء الساخن المغلي في البالوعة أكثر من مرتين في الأسبوع، فكن مستعدا لبدء تسرب الأنابيب لديك، لذا من الأفضل الانتظار حتى يبرد الماء الموجود في الإناء أو قم بتشغيل الماء البارد أثناء صب الماء المغلي في البالوعة.

5- استخدم صودا الخبز:

لإزالة انسداد حوضك، لا تحتاج إلى شراء منظفات صرف باهظة الثمن، وبدلا من ذلك، قومي بصنع محلول تنظيف بنفسك.

طريقة التحضير:

- ضعي نصف كوب من صودا الخبز في البالوعة.

- بعد ذلك، قومي بسكب نفس الكمية من الخل.

- اتركي المزيج هناك لبضع ساعات ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

6-تنظيف الغسالة الخاصة بك:

لكي تجعل الغسالة تعمل لفترة أطول وتزيد من عمرها الافتراضي، قومي بإجراء دورة تنظيف للغسالة كل 3 أشهر، ويجب أن تتم هذه الدورة عندما تكون الغسالة فارغة، ثم اختر الغسل بالماء الساخن وأضف بعض صودا الخبز والخل الأبيض أو حامض الستريك واضغط على زر البدء، وبهذه الطريقة، ستقوم بتنظيف الغسالة الخاصة بك من الترسبات والبكتيريا والشوائب الأخرى.