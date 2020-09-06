لمتبعي الدايت.. إليك التوقيت المثالي لتناول الشاي الأخضر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: إذا كنت تتبع حمية غذائية تُحتم عليك تناول المشروبات الصحية، مثل الشاي الأخضر، فيجب معرفة أنسب توقيت لتناوله، للمساهمة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل حرق الدهون. يستعرض "الكونسلتو"، أنسب توقيت لتناول الشاي الأخضر، للتخلص من دهون الجسم. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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