ميسون عزام: خضعت لأربعة تحاليل كورونا لأحصل على قبلة من يد والدتي

علاقات و مجتمع

شاركت مذيعة قناة العربية، الفلسطينية ميسون عزام، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورتين تجمعانها بوالدتها، أثناء زيارتها لها عقب خضوعها لفحص فيروس كورونا للمرة الرابعة.

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ظهرت "ميسون" خلال الصور وهى جالسة على الأرض وتقبل يد والدتها، وهى مرتدية كمامة واقية، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله "خضعت لأربعة فحوص 19-COVID لأحصل على قبلة من يد والدتي الغالية، رحلة مستحقة بعد تسعة أشهر لم أرها ولا أراكم الله، فراقّا".

ونشرت "ميسون" عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، في مارس الماضي، صورها خلال إجراء الفحص، معلقة عليه: "خضعت اليوم لفحص كورونا بانتظار النتيجة، دعواتكم، الدعوة تطال كل من خالطت من عائلتي وأصدقائي وزملائي".