القومي للمرأة: كل بيت مصري فيه حالة طلاق

علاقات و مجتمع

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قالت الدكتور رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن الدولة راعت كل التخصصات والمجالات المختلفة في تشكيل المجلس القومي للمرأة، موضحة أنه يوجد 17 لجنة بالمجلس، موجهة التحية للرئيس السيسي لدعمه للمرأة المصرية.

ووجهت "يحيى"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، التحية للنائب العام ووزير العدل للقوانين التي صدرت مؤخرًا وحماية وسرية البيانات والمعلومات حول ضحايا العنف والتحرش وكل القضايا التي تعاني منها المرأة، مؤكدة أن كل من يتقدم للمجلس للحديث حول مثل هذه القضايا تحفظ بياناته في سرية تامة، وإصدار قانون بهذا يؤكد دعم الدولة للضحايا.

وأشارت إلى أن السيدة المصرية تعاني من اللوم المجتمعي، بما فيهم في حالة الطلاق حيث يلقى اللوم عليها، "مفيش بيت في مصر مفيهوش حالة طلاق، وللأسف الحالات بترتفع"، مرجعة السبب للعنف الشديد داخل الأسر والفهم الخاطئ للدين وإحلال الرجل لنفسه بعض الأشياء الخاطئة، مؤكدة أن الدين كرم المرأة والرسول استوصى بالنساء خيرًا.