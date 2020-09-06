دار الإفتاء تجيز عمليات التجميل للنساء بشروط

أخبار من الوطن نيوز

تلقى الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من إحدى السيدات تقول فيه: "هل يجوز للزوجة المسنة عمل عمليات تجميل لأجل زوجها؟".

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وأجاب فخر، عبر صفحة دار الإفتاء على يوتيوب، أنّه يجوز للمرأة إجراء عمليات التجميل، إذا كان الهدف منها أن تتزين لزوجها، ولا مانع في هذا.

وتلقى أمين الفتوى سؤالًا آخر من أحد الاشخاص، قال فيه: "هل يجوز إخراج فدية الصيام بدلًا من التعويض للحامل؟".

وأكد "فخر"، أنّه يجب التفريق بين حالتين، فإذا كانت الحامل بعد انتهاء حملها ووضعها للطفل تستطيع أن تصوم فعليها أن تصوم، ولا يجوز أن تعوض بأموال، لأنها مكلفة شرعا من عند الله للصيام، ولكن قد يتأجل الصيام لعذر شرعي، وإذا زال العذر عاد الحكم كما كان وهو الوجوب.