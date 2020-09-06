رانيا يوسف في جلسة تصوير داخل حمام سباحة.. ومتابعون: ملكة جمال (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسة تصوير لها داخل حمام السباحة. وظهرت "رانيا" بشعر أسود إنسيابي ومكياج صباحي، خلال تصويرها في وضعيات مختلفة خلال تواجده داخل حمام السباحة، بعدسة المصور عاشور. اكتفت الفنانة بمشاركة عدة صور لها عبر "إنستجرام"، دون تدوين أي تعليق على جلسة التصوير. وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيل إعجاب والتعليقات، أبرزها: "هو المكياج ده ضد المايه"، و"حقك تنزلي البيسين من الحر ده"، و"ملكة جمال من غير مجهود". Advertisements وتنتظر الفنانة رانيا يوسف عرض الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، في شهر نوفمبر المقبل، ويشاركها كل من من أسماء أبو اليزيد، ومحمد كيلاني، وهبة عبد العزيز، وهدى مجد، وعارفة عبد الرسول.

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