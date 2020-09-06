محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:
تعتبر فترة الدورة الشهرية من أصعب الفترات التي تؤثر على نفسية المرأة، وتزداد معها الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غير صحية والتي تزيد من خطر الإصابة باضطراب الهرمونات، ما يؤثر بالسلب على الحيض.
لذا هناك بعض الأطعمة التي ليس على المرأة الاقتراب منها أثناء الدورة الشهرية، وفقًا لموقع "Women’s Health".
لقراءة المزيد..اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر تجنبي الحلوى.. 5 أطعمة لا تقتربي منها أثناء الدورة الشهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.