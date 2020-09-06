تجنبي الحلوى.. 5 أطعمة لا تقتربي منها أثناء الدورة الشهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

تعتبر فترة الدورة الشهرية من أصعب الفترات التي تؤثر على نفسية المرأة، وتزداد معها الرغبة الشديدة في تناول أطعمة غير صحية والتي تزيد من خطر الإصابة باضطراب الهرمونات، ما يؤثر بالسلب على الحيض.

لذا هناك بعض الأطعمة التي ليس على المرأة الاقتراب منها أثناء الدورة الشهرية، وفقًا لموقع "Women’s Health".

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