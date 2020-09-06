صور.. زوجة تستعين بعشيقها للتخلص من زوجها وإلقاء جثته بالصرف الصحي

علاقات و مجتمع

في جريمة هزت الشارع العراقي، أقدمت زوجة بالتواطؤ مع عشيقها على قتل زوجها والتخلص منه بإلقاءه في مجاري الصرف الصحي.

ووفقا لـ"روسيا اليوم"، اعتقلت اليوم الأحد، قوة من مكافحة الإجرام في بغداد، الزوجة وعشيقها إثر تخلصهما من زوجها بطريقة بشعة.

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وجاء في بيان صحفي لوزارة الداخلية العراقية، أنه استناداً لتوجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وبمتابعة شخصية من قبل اللواء الحقوقي مدير مكافحة إجرام محافظة بغداد، وبعملية نوعية اتسمت بالدقة في التنفيذ، أحال مركز شرطة بغداد الجديدة دعوى فقدان شخص لأسباب مجهولة".

وبدأت القصة وفقا للبيان المنشور، في الثالث من سبتمبر الحالي ومن خلال متابعة كاميرات المراقبة، حيث تبين قيام المتهم (م. غ) بأخذ المجنى عليه إلى مكان مجهول وإخفائه، وبعد تشكيل فريق جرى إلقاء القبض على الجاني.

وأما عن مشاركة الزوجة في الجريمة، فالجاني اعترف خلال التحقيقات بوجود علاقة واتفاق مع زوجة المجني عليه، حيث استدرج الضحية إلى محطة المجاري الرئيسية، وقتله طعناً بعدة طعنات ومن ثم رميه فيها.

وعليه جرى إلقاء القبض على زوجة المجني عليه، واعترفت بوجود علاقة غرامية مع المتهم واتفاقهما على تنفيذ جريمتهما النكراء.

وأخيرًا وجدت وزارة الداخلية، حسب البيان، الجثة بعد الانتقال إلى مكان الجريمة وجرى انتشالها لمعاينتها.