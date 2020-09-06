كتب: هن - 06:18 م | الأحد 06 سبتمبر 2020

تبحث السيدات عن تتبيلات جديدة لتحضير الدجاج وتقديمه على مائدة الغداء، ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير تتبيلة الدجاج مع الثوم والليمون. مقادير تتبيلة الدجاج مع الثوم والليمون صدور دجاج ثوم مفروم Advertisements زيت زيتون عصير ليمون سكر بني ملح وفلفل أسود طريقة تحضير تتبيلة الدجاج مع الثوم والليمون قوموا بتسخين الفرن ثم ضعوا الزيت والثوم والليمون والسكر في وعاء. أضيفوا الدجاج وقلبوه بشكل جيد حتى يمتزج، بعد ذلك أضيفوا الملح والفلفل الأسود. ضعوا الدجاج في صينية مدهونة بالزيت وغطوا الدجاج بورق فويل، ثم أدخلوه إلى الفرن لمدة نصف ساعة.

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