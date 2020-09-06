سيدة تطلب الطلاق بعد 8 أشهر زواج.. "مبيغسلش أسنانه" (فيديو)

فتاوى المرأة
سرد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، خلال استضافته في برنامج "من مصر"، المعروض على فضائية "سي بي سي"، الذي تطرق خلال البرنامج عن كيفية اختيار شريك الحياة، موقفًا لأحد الرجال يطلب الفتوى على قصة ابنته مع زوجها.
وقال مفتي الجمهورية، خلال السؤال الذي وقع على مسمعه من الرجل، أتى إلى رجل يسألني عن علاقة زواج ابنته التي انتهت بسبب عدم التوافق وعدم غسل الرجل أسنانه، "بنتي في الجامعة الأمريكية تريد أن تتزوج شخص غير كفء لها".
وتابع "جمعة" أنه نصح الرجل بعدم اتمام هذا الزواج لأن شرط الكفاءة ليس موجودًا، قائلًا: "الرجل لم يستجب وبالفعل تم الزواج وبعد 8 أشهر حدث الطلاق، بسبب عدم التوافق وعدم غسل الرجل أسنانه، الأمر الذي لم تطيقه الزوجة".
وذكر أن سيدنا معاوية لم يكن يغسل أسنانه، الأمر الذي دفع زوجته لأن تطلب الطلاق منه، لأن رائحة فمه كانت سيئة.
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