القومي للمرأة: دعم القيادة السياسية للسيدات غير مسبوق

علاقات و مجتمع

قالت الدكتور رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن دعم القيادة السياسية للمرأة غير مسبوق، ويؤكد حرص الدولة على الاهتمام ورعاية المرأة في كل المجالات المختلفة، لافتة إلى الرئيس السيسي على انتهاز أي فرصة للحديث عن المرأة ويوجه لها التحية والتقدير يعزز الشعور بالفخر والاعتزاز وبقدر تستحقه النساء والفتيات.

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وأضافت "يحيى"، خلال لقاء ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على شاشة قناة "ten"، أن المرأة تقدر الجهد الذي تقوم به الدولة ومساندة الرئيس لها، كما أن المرأة تلبي دائمًا نداء الوطن في كل الاستحقاقات الانتخابية الماضية، إذ أنها تتصدر الصفوف لرد الجميل تجاه بلدها وقيادتها السياسية.

وأشارت إلى أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المقبل سترتفع، كما المرأة المصرية استطاعت تولي مناصب قيادية عديدة، إذ جرى تعيين السفيرة فايزة أبو النجا مستشار لرئيس الجمهورية للأمن القومي، وتعيين نائبات للمحافظين والوزراء، وربع الحكومة تتقلدها المرأة.

وأكدت أن دعم المرأة يتعدد من اقتصادي واجتماعي والسياسي، كما دشن الرئيس السيسي مبادرات لدعم المرأة، ولا سيما الصحية منها، مثل "100 مليون صحة" و"نور حياة"، وأهمها مبادرة سرطان الثدي، لافتة إلى أن أعلى نسبة وفيات للمرأة في مصر نتيجة لهذا المرض.