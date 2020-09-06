حنان مطاوع تحتفل بعيد زواجها الرابع: الحدث الأحلى في حياتي (صور)

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة حنان مطاوع، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددا من الصور برفقة زوجها أثناء الاحتفال بعيد زواجهما الرابع.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها، قائلةً "من أربع سنين كان الحدث الأحلى في حياتي وهو زواجي من حبيبي أمير، وبعدها بـ3 سنين ويومين الحدث الأهم ربنا رزقنا بأماليا، ربنا يحفظكوا ويباركلي في عمركوا يارب".

قصة حب حنان مطاوع وأمير اليماني

البداية من عرض مسرحي

"صداقة فحب فارتباط فخطبة فزواج فإنجاب طفلة"، هكذا تدرجت علاقة حنان وزوجها أمير اليماني، التي بدأت في أثناء حضورها عرضا مسرحيا، لتخطف قلبه من المرة الأولى التي التقاها فيها.

Advertisements

وبعد وقت من الصداقة التي جمعت بينهما، صارح اليماني حنان بحبه، لكنها لم تكن مستعدة للارتباط في ذاك الوقت، وبعد فترة فاز اليماني بقلبها، لتنتهي قصة صداقة الثنائي بالزواج.

وكشفت حنان عن تفاصيل علاقتها بزوجها من البداية خلال استضافتها في برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، قائلة: "كنت داخلة مسرحية قبل أنا الرئيس وكان هو مساعد المخرج، اتعرفنا على بعض وبقينا أصدقاء من وقتها رغم إن المسرحية متعملتش".

مبفكرش في الارتباط

لم تستجب حنان في البداية لفكرة الارتباط بأمير، قائلة: "صرح لي بمشاعره فقولت له لأ أنا مبفكرش في الارتباط".

وأرجعت حنان سبب رفضها إلى أنّها اعتادت حياتها بهذا الشكل ولا تود تغييرها، إلى جانب ارتباطها الشديد بوالدتها الفنانة سهير المرشدي.

مريح وحنون

غيّرت حنان رأيها وعادت من جديد للتفكير في عرض أمير، وكشفت خلال برنامج "معكم" أسباب تراجعها، قائلة: "لقيت فيه حاجات رائعة جدا، هو مريح جدا ومصدقاه وحنون، مش داخل عشان يشكلني هو قابلني زي ما أنا، بنكافح مع بعض في الحياة وباديين من الصفر إحنا الاتنين، وفي لغة مشتركة بينا".

حفل الزفاف

توجت قصة حب الثنائي حنان مطاوع وأمير اليماني بالزواج في العام 2016، في حفل زفاف ضخم ضمّ الكثير من نجوم ونجمات الفن، أقيم بفندق سميراميس بالقاهرة، بحضور إلهام شاهين، هالة صدقي، درة زروق، مي كساب، ميريهان حسين، وإيمان العاصي، سامح حسين وزوجته، ريهام عبدالغفور، فيفي عبده، وفاء عامر، رانيا محمود ياسين وشقيقها عمرو، رجاء الجداوي، دنيا عبدالعزيز، أنوشكا، وأحيت الحفل الفنانة أمينة.

وأوضحت حنان معنى اسم ابنتها أماليا قائلة: "على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني)، معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك".