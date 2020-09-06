روب نوم وبيجامة.. أسوأ إطلالات مهرجان البندقية فى زمن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تحدى مهرجان البندقية فيروس كورونا وانطلقت فعالياته منذ عدة أيام، ولكن وسط عدد قليل من المدعويين مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من قبل المنظمين والجمهور.

تأخذ الفنانات المهرجانات العالمية فرصة للتألق على السجادة الحمراء لإستعراض أناقتهن من خلال ملابسهن سواء كانت فساتين أو أطقم كلاسيكية.

تتنوع الإطلالات التي تظهر على السجادة الحمراء بين الأنيقة وغير المناسبة للحدث، ويتم تقييم ذلك من خلال خبراء الموضة والناقدين.

نستعرض لكم أسوأ الإطلالات التي ظهرت على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية بحسب ما نشرها موقع " wonderwall" و " vanityfair".

تايلور هيل

ظهرت النجمة تايلور هيل على السجادة الحمراء بمهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 77 وهي ترتدي روب نوم.

تعود موضة ارتداء روب النوم في الخروج إلى عام 2018 المزود بحزام على الخصر، فغير أنه موضة قديمة فهو غير مناسب للظهور على السجادة الحمراء.

لوت فيربيك

Advertisements

ارتدت الفنانة الهولندية إطلالة غير موقفة لأنها جمعت بين قطعتين منقوشتان بنقشات مختلفة وغير متماثلين، مما يجعل المظهر غير مريح للعين وغير متناسق.

تيلدا سوينتون:

اساءت الممثلة الإنجليزية في اخيارها حينما ظهرت بطاقم غير مناسب للظهور به على السجادة الحمراء، فهو يحمل تفاصيل كثيرة في التوب وبه كورنيشة كبيرة على الصدر، ونسقت معه جيب سودراء تحتوي على كرانيش متعددة.

ليندا كاريدي

قررت الممثلة الأمريكية ليندا كاريدي أن تظهر بإطلالة مختلفة، وترتدي بدلة كلاسيكية، فبدت غير ملائمة للمناسبة والسجادة الحمراء، تحتوي البدلة الكامل على مربعات كثيرة تشبه لعبة الشطرنجمن العلامة التجارية مايكل كورس أفسدت الإطلالة وجعلتها غير مناسبة لمهرجان عالمي.

تيلدا سوينتون

التقطت عدسات كاميرا المصورين صور تيلدا وهي ترتدي روب وبنطلون يشبهون البيجامة إلى حد كبير، فبدت غير أنيقة، بالإضافة إلى الألوان التي لا تبرز أي أناقة.

سفيفا ألفيتي

ارتدت الممثلة الإيطالية بدلة غير أنيقة، مصنوعة من الساتان ولونها أبيض ممزوج بالأزرق ومزينة بالريش، مما جعلها تبدو بيجامة للنوم.