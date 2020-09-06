"ديسمبر قاتل".. خبراء يحذرون من زيادة أعداد وفيات كورونا 5 أضعاف حول العالم بنهاية 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يبدو أن العالم على أعتاب كارثة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد، بعدما حذر العلماء من ارتفاع عدد وفيات كورونا بنهاية العام الجاري 2020.

وفقا لصحيفة " mirror" البريطانية، حذر الخبراء من أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا العالمي قد يرتفع بالملايين قبل عيد الميلاد، قد يصل عدد وفيات كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم إلى أربعة ملايين بحلول نهاية العام، وفقًا لمعهد القياسات الصحية والتقييم في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية.

وفقًا للخبراء، قد يرتفع عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم خمسة أضعاف بحلول عيد الميلاد مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء العالم.

يواجه حوالي 3.2 مليون شخص خطر الموت بحلول بداية العام المقبل في ظل نموذج "السيناريو الأسوأ" الذي وضعته كلية الطب بجامعة واشنطن.

يخشى الباحثون في معهد القياسات الصحية والتقييم من أن العدد الإجمالي للوفيات العالمية لـ كوفيد-19 قد يصل إلى أربعة ملايين في بداية عام 2021.

وبموجب نموذج المعهد "السيناريو الأسوأ" يمكن أن يكون هناك 916688 حالة وفاة في الهند و 620.029 حالة وفاة في الولايات المتحدة و 287.635 حالة وفاة في اليابان.

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تستند هذه التوقعات إلى استمرار الحكومات في جميع أنحاء العالم في تسهيل إجراءات التباعد الاجتماعي دون تحسين معدلات ارتداء الكمامات.

ستعاني هولندا وإسبانيا من أكبر عدد من الوفيات بما يتناسب مع عدد سكانهما، مع 549.8 حالة وفاة لكل 100.000 شخص في هولندا و 393.1 لكل 100.000 في إسبانيا.

قال الدكتور كريستوفر موراي، مدير معهد القياسات الصحية والتقييم: "عدد الوفيات يتجاوز سعة أكبر 50 ملعبًا في العالم، وهي صورة واقعية للأشخاص الذين فقدوا حياتهم".

وحذر من أن العالم يواجه "ديسمبر قاتلًا'' ، خاصة في أوروبا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة، حيث أصبح فيروس كورونا أكثر انتشارًا في الظروف الباردة.

ومع ذلك، قال الدكتور موراي إن ارتداء أقنعة الوجه وتطبيق التباعد الاجتماعي والحد من التجمعات الاجتماعية يمكن أن يساعد في منع العدوى والوفيات.

يتوقع السيناريو "الأكثر احتمالا" للمعهد، أن يصل عدد الوفيات حول العالم إلى 2.8 مليون بحلول نهاية العام، بزيادة تبلغ حوالي مليوني شخص عن العدد الحالي.

يتصور هذا النموذج بقاء إجراءات الإغلاق في بعض الدول ومعدلات ارتداء الكمامات كما هي، حيث تعاني الهند والولايات المتحدة والبرازيل من الوفيات المتزايدة، حيث أن هناك 881285 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حتى الآن.