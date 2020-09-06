هل الأطفال معرضون للإصابة بكورونا في المنزل أكثر من المدارس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي:

مع اقتراب عودة المدارس، يخشى الجميع من تزايد أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، بين الطلاب والمعلمين، لكن دراسة جديدة فجرت مفاجأة غير متوقعة حول هذا الأمر.

الدراسة التي أجراها مسؤولو الصحة في إنجلترا أكدت أن الأطفال معرضون للإصابة بفيروس كورونا في المنزل أكثر من المدرسة، وهو ما يستعرضه "الخليج 365"، وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

قالت الصحة العامة في إنجلترا، إن خطر إصابة الأطفال بفيروس كورونا في المدرسة منخفض للغاية، ومن المرجح أن يصابوا به في المنزل بدرجة أكبر، كما أن المعلمون معرضون للخطر أيضًا بدرجة محدودة.

نظرت الدراسة إلى الأطفال عبر 131 مدرسة، في يونيو وأوائل يوليو، من بين 12026 من البالغين والأطفال، ثبتت إصابة ثلاثة منهم فقط بفيروس كورونا، اثنان منهم من العاملين والآخر طفل.

إنه يمثل 0.02 في المائة فقط من المجموعة الكاملة التي تمت دراستها، وكانت جميع الحالات خفيفة أو لم تظهر عليهم أعراض على الإطلاق، يتوافق هذا مع تقرير آخر صدر مؤخرًا من الصحة العامة بإنجلترا، والذي وجد أن 0.01 في المائة فقط من 23400 مدرسة أعيد فتحها في يونيو كانت تعاني من تفشي كورونا.

قام الباحثون أيضًا باختبار الأشخاص بشكل منفصل في خمس مناطق في إنجلترا بحثًا عن الأجسام المضادة - وهي بروتينات في الدم تشير إلى إصابة شخص ما، حتى لو لم يكونوا على علم بذلك.

تم العثور على عدد مماثل من الأجسام المضادة في أطفال المدارس والعاملين مقارنة مع عامة السكان، مما يثبت عدم وجود مخاطر أعلى في بيئة تعليمية، كان كل طفل تقريبًا في الدراسة أقل من 11 عامًا، لذلك فهي لا تنطبق على المدارس الثانوية.

قال الدكتور شامز لاداني، استشاري علم الأوبئة في الصحة العامة بانجلترا: "هذه هي الدراسة الأكبر من نوعها في البلاد، وتؤكد أن الالتحاق بالمدارس الابتدائية لا يجلب أي مخاطر إضافية للمدرسين أو الطلاب، على الرغم من أن هذه النتائج أولية، إلا أنها يجب أن تكون مطمئنة للغاية للآباء الذين قد يكونون قلقين بشأن عودة أطفالهم إلى المدرسة".

يضيف: "وفقا لما تم العثور عليه في الأبحاث السابقة، فإن العدوى داخل الأوساط التعليمية منخفضة للغاية، وبينما يبدو أن الأطفال يصابون بكورونا، فإن الغالبية العظمى يعانون من أعراض خفيفة أو بدون أعراض، ومن غير المرجح أن ينقلوها".

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من جانبه قال وزير التعليم بانجلترا، جافين ويليامسون: "لقد شجعتني بشدة نتائج هذا التقرير، والذي يدعم ما أوضحه بالفعل كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة- بأن خطر الإصابة بفيروس كورونا في المدرسة منخفض، مما يعني أن الخطر على الأطفال في المنزل، أكبر بكثير".

شجعت الدول على مستوى العالم الأطفال على العودة إلى المدرسة، حيث قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن فقدان المزيد من التعليم كان أكثر ضررًا للأطفال، كما قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتي، إن إعادة فتح المدارس يقلل من خطر حدوث ضرر طويل الأمد مقارنة بإبقاء الأطفال في المنزل.

كانت أحدث دراسة حول مراقبة كوفيد-19 في مدارس KIDs (sKIDs) ، والتي نُشرت نتائجها المبكرة أمس، الأولى كانت مسحات أنف أسبوعية لمدة أربعة أسابيع على الأقل على 23358 طالبًا (59 في المائة) و 16052 موظفًا (41 في المائة)، تم مسح كل مشارك تقريبًا مرة واحدة في الأسبوع.

خلال فترة الدراسة، كان لدى ستة أشخاص مستويات يمكن اكتشافها من سارس-كوف-2، في مسحاتهم، بما في ذلك طفل في المدرسة الابتدائية من لندن، ولكن في مزيد من التحليل، تم استبعاد ثلاثة من البالغين لأن نتائج اختبار "بي سي آر، تفاعل البوليميراز المتسلسل" كانت سلبية.

بشكل عام، كان لدى 11.9 في المائة من الأشخاص أجسام مضادة- 10.6 في المائة من التلاميذ و 12.7 في المائة من الموظفين، كان هذا معدلًا مشابهًا لعامة السكان، مما يشير إلى أن فرص الإصابة بفيروس كورونا لا تزداد في المدارس.

في الواقع، وجدت الدراسة أجسامًا مضادة أعلى في موظفي المدرسة الذين لم يذهبوا إلى العمل خلال فترة الدراسة، مما يشير إلى أنهم أكثر عرضة للإصابة بها من الأصدقاء أو أفراد الأسرة الآخرين مما كانوا عليه أثناء التدريس.

وقالت الصحة العامة بانجلترا، إن النتائج تزيد طمأنة الجميع بأن طاقم المدرسة معرضون لخطر مماثل للإصابة مقارنة بالمهن الأخرى، تأتي النتائج بعد دراسة أخرى من الصحة العامة، في 23 أغسطس، والذي وجدت أيضًا مخاطر منخفضة جدًا لانتقال الفيروس التاجي في المدرسة، حيث نظرت هذه الدراسة في تفشي المرض في الأماكن التعليمية في جميع أنحاء البلاد، من دور الحضانة إلى المدارس الثانوية والكليات.

تم تأكيد 30 حالة مصابة فقط في 23400 مدرسة أعيد فتحها (0.01 في المائة)، و 70 طفلاً من أصل 1.6 مليون ممن عادوا إلى المدرسة في يونيو أثبتت إصابتهم بكوفيد بنسبة (0.004 في المائة).

قالت الدراسة إن غالبية الحالات المرتبطة بتفشي المرض كانت في الموظفين، لكنهم لم يكونوا أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من عامة السكان.

وفقا للصحة العامة بانجلترا: "عندما يصاب الأطفال بالعدوى، كان من المرجح أن يحدث ذلك في المنزل، عادةً من أحد الوالدين، لم يشمل نصف حالات تفشي المرض أي طلاب على الإطلاق وكان انتقال العدوى بين الطلاب نادرًا جدًا".