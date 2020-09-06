بعد أن تغير شكلها..شاهدوا إطلالات الكويتية أمل العوضي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تصدرت الفنانة الكويتية أمل العوضي "تويتر" بعد تداول مقاطع مصوّرة منسوبة لها توضح إجراءها عملية تجميل غيّرت ملامحها تمامًا.

وانقسم رواد موقع "تويتر" نصفين، بعضهم اعتبر أن الفيديو حقيقي وأن الفنانة أجرت عمليات تجميل أثناء فترة الحجر الصحي، وآخرون رأوا أن المقطع المصور لشخصية أخرى، ليتبين لاحقاً أن أمل بالفعل خضعت لعمليات تجميل غيرت ملامح وجهها.

وقد تعرضت أمل لهجوم قاس من جمهورها الذي طالبها بالعودة إلى شكلها الطبيعي، إلى أنه على ما يبدو فإن أمل سعيدة بشكلها الجديد، ولا تقتصر جرأة أمل على تغير ملامح وجهها فقط، بل حتى في إطلالاتها التي دائمًا ما تكون جريئة، وهي لا تخشى اعتماد صيحات الموضة الجديدة بأسلوبها الخاص والعصري، حيث تختار التصميمات التي تُبرز قوامها الممتلئ بطريقة لافتة.

وتعتمد أمل العوضي على تصميمات الفساتين الضيقة التي اختارتها بقصّات وألوان متنوعة، ولمناسبات مختلفة منها الكاجوال ومنها الرسمي، كما تختار العبايات العصري المميزة التي تبرز أنوثتها بشكل ملفت..

وقد جمعنا لكم أحدث إطلالات أمل العوضي، شاهدوا الصور، واستوحوا منها إطلالاتكم.



فساتين أمل العوضي

فساتين أمل العوضي



تختار أمل العوضي، في أغلب الأحيان، الفساتين الضيقة التي تظهر جمال جسدها الممتلىء بشكل مفعم بالأنوثة، إلا أنها مؤخراً تألقت بفستان واسع باللون الأبيض منقش بالورود وأوراق الشجر، كانت قد سبقتها النجمة المصرية ياسمين صبري على التألق به.

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أمل العوضي في العبايات العصرية

أمل العوضي بعباية باللون الأسود



تتميز أمل العوضي بأنها من النجمات اللواتي يخترن في الكثير من الأوقات الاعتماد على العباية في إطلالاتهن، ولكنها لا تختار العبايات التقليدية، وفي الصورة أعلاه تألقت النجمة بعباية باللون الأسود .

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اللون الأبيض في إطلالات أمل العوضي

أمل العوضي بجامبسوت أبيض



تعتمد أمل العوضي كثيراً في إطلالاتها على اللون الأبيض، وهذا يظهر جلياً في جولة سريعة على صورها التي تنشرها دائماً على صفحتها في انستقرام، وقد نشرت مؤخراً صورة لها بجامبسوت أبيض مميز، أضفت عليه رونقا عصريا بوضعها وشاحا أشبه بالكاب باللون عينه، إنما أطرافه مطرزة بألوان ناعمة.

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