فساتين اللاتيكس.. موضة لا تتخلى عنها النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - فساتين اللاتيكس من الصيحات الأنيقة التي لا تتخلى عنها النجمات، فهي تعتمد بطبيعة تصميمها على إبراز مفاتن ورشاقة المرأة، خاصًة أنها تعتمد على خامة الجلد اللامعة، والقصّة الضيقة للموديلات.

وإن كنتِ تبحثين عن تصاميم عصرية تبرزين بها جمالكِ، فليس هناك أفضل من إطلالات النجمات بفساتين اللاتيكس العصرية.



مايا دياب بفستان لاتيكس أسود قصير من دار Balmain

مايا دياب بفستان لاتيكس أسود قصير من دار Balmain





مايا دياب من النجمات التي يناسبها هذا النوع من فساتين اللاتيكس، وكثيرًا ما نجدها تختار موديلات التصاميم القصيرة الضيقة، مع خامة الجلد اللامعة، كهذا الموديل من دار أزياء بالمان، اعتمدته باللون الأسود، مع أكمام عريضة نسبيًا، وأزرار ذهبية، نسقت معه تسريحة الشعر قصير، ومكياج بألوان النود.

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نادين نجيم بفستان لاتيكس باللون البينك

نادين نجيم بفستان لاتيكس باللون البينك





أما نادين نجيم، فقد اختارت فستان ميدي طويل، مع قصّة كاشفة من ناحية الصدر، باللون البينك، لإطلالة جذابة ومميزة، اعتمدت معه أساور فضية، وسلسة ذهبية، واختارت رفع شعرها للوراء.

ولو تلاحظين عزيزتي، أن هذا النوع من الفساتين عادًة، لا يحتاج للكثير من المبالغة أو للإكسسوارات كثيرة، فهو يلفت الانتباه من دون مجهود.

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دانييلا رحمة بفستان من الجلد الأسود

دانييلا رحمة بفستان من الجلد الأسود





في المقابل، اعتمدت دانييلا رحمة على الفستان من خامة الجلد اللامعة، مع موديل قصير، من دون أكمام، نسقت معه صندل أسود مفتوح، وشنطة يد طويلة من شانيل، واعتمدت كل الإكسسوارات باللون الأسود، لإطلالة غير متكلفة.

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ديالا مكي بفستان لاتيكس مع فتحة الساق

ديالا مكي بفستان لاتيكس مع فتحة الساق



أعجبنا كثيرًا هذا الموديل للفستان الجلد اللامع، من وحي ديالا مكي، مع الزركشة البسيطة على خامة الفستان، مع فتحة ساق بأزرار أمامية، ورباط الخصر، مناسب للصبايا صاحبات الخصر الصغير، وصاحبات القوام الممتليء، خاصًة أن الموديل ليس ضيق بشكل مبالغ فيه عند الجزء السفلي، وقد اعتمدت معه حذاء الميول المفتوح، باللون الروز الناعم للمسة ذات أنوثة طاغية.

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