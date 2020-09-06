استوحي من النجمات المغربيات أجمل خيارات القفاطين والجلابيات الخضراء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تُعتبر القفاطين والجلابيات المغربية من أكثر القطع ارتداءً في العالم، ولاسيّما في البلدان العربية؛ حيث تلاقي شعبية كبيرة، وتُعَدُّ من أكثر القطع المميزة والمحافِظة على تاريخها. ولأن الكثير من علماء النفس يقولون إن اللون الأخضر يؤثر في الإنسان بشكل كبير، وقد يؤثر في شخصيته ونظرته للحياة، كما يبعث السعادة وحب الحياة والبهجة، وذلك بعد أن أُجريت تجارب عدة بينت أن الألوان يمكنها أن تُشعر الإنسان بالبرودة أو الحرارة أو السرور أو الكآبة، فقد جمعنا لكِ من أشهر الفتيات المغربيات على إنستجرام الكثير من الخيارات للأزياء المغربية، فاستوحي منها ما يناسب قوامكِ ولون بشرتكِ وشخصيتكِ.



إطلالات الجلابيات المغربية

هدى حياني بالجلابية المغربية



لمُحِبَّات الخيارات المريحة والمصممة بحس عالٍ من الأناقة، يمكنكن اعتماد الجلابيات المغربية بعدة تصميمات، ومن أشهر الفتيات المغربيات استوحينا لكِ -عزيزتي- عدة خيارات؛ حيث تأنقت هدى حياني بجلابية خضراء جذابة مصممة بأكمام شفافة ومطرزة بالأخضر، وجمَّلت مظهرها بتسريحة الويفي والمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، فيما ارتدت مريم أصواب جلابية مغربية من قماش الحرير الراقي المزين بالتطريز الذهبي البسيط في أحد الأطراف من الجزء العلوي مع تسريحة الويفي والمكياج الخفيف، وظهرت ابتسام بطمة بعدة جلابيات مغربية خضراء، صُمِّمَت الأولى باللون الفسفوري الفاقع المطرز بالأزرق في الأطراف، واعتمدت له تسريحة الشعر المموج المرفوعة، أما في الإطلالة الثانية؛ فظهرت بجلابية خضراء بدرجة ساطعة مزينة بالتطريزات البنفسجية الناعمة؛ لخيار عصري مذهل، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي وتسريحة الشعر الويفي المرفوع من المنتصف بطريقة أنثوية، وأطلَّت في الخيار الثالث بجلابية مصممة بدرجة الأخضر الداكن المزين بالرسوم البيضاء والصفراء من المنتصف.

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خيارات القفاطين المغربية

كوثر البراني بالقفطان الأخضر



لإطلالة فاخرة مناسبة للمناسبات، يمكنكِ اختيار القفاطين الخضراء بلا تردُّد، ومن أحدث التصميمات المختارة من موضة ٢٠٢٠ استوحينا لكِ إطلالة كوثر براني بقفطان أخضر مكسو بالتطريزات الذهبية مع حزام الخصر العريض والمجوهرات الذهبية، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر الويفي مع التاج الذهبي الضخم والمكياج الأحمر، بينما اختارت رجاء بلمير قفطانًا أخضر مصممًا بأكمام واسعة ومطرز بالذهبي في المنتصف والجزء العلوي، مع تسريحة الشعر الويفي المرفوع لإطلالة فاخرة، ونسقت مريم أصواب قفطانًا بدرجة داكنة من الأخضر المطرَّز بالذهبي بأسلوب عصري مناسب للحفلات الضخمة، وتزينت في هذه الإطلالة بتاج ذهبي ضخم مع تسريحة الشعر المموج والمكياج البني، وتألقت سلمى رشيد بقفطان أخضر من المخمل المزين في الجزء العلوي بالفصوص البيضاء والفيروزية، ومحلَّى بنقوش ذهبية في المنتصف لخيار فاخر.

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