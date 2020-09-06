أطواق الشعر العريضة موضة إكسسوارات 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - تبرز بقوة صيحة أطواق الشعر العريضة لتزيّن أجمل إطلالاتكِ بأسلوب عصري وأنيق، فهي تأخذ جزءاً كبيراً من موضة إكسسوارات 2020، لذا نجدها تحتل منحىً جديداً لهذا الموسم وتطلّ علينا بأشكال ملفتة وعصرية.

الشعر الطويل والمتوسط والقصير

فيرساتشي Versace

أكثر ما يميّز أطواق الشعر العريضة أنها تناسب الشعر الطويل، المتوسط والقصير، حيث يمكن لكل فتاة وسيدة اعتمادها مع رفع الشعر من الخلف بالكامل، أو إنزال بعض الخصل الأمامية على الوجه مع ترك الشعر مفروداً من الخلف أو بالطريقة التي تفضلّها، وبالتالي ستحصل على إطلالة متجدّدة في كل يوم عندما تغيّر في تسريحة شعرها مع الأطواق العريضة.

لا شك أن بعض موديلات أطواق الشعر العريضة تتّسم بالجرأة في أشكالها، أحجامها وتفاصيلها لتضفي لمسة كمالية إلى طلّة الفتاة الأنثوية والمختلفة عن المعتاد.

ما رأيكِ بارتداء طوق الشعر العريض مع تسريحة شعر مموجة أو مع الشعر الكيرلي لإطلالة طبيعية لا تخلو من الأنوثة، حيث يمكنكِ اختيارها مع إطلالات الفساتين الصيفية المنعشة والعصرية.

كما بإمكانكِ اختيار تسريحة شعر مرتفعة مع تصاميم أطواق عريضة مزركشة بأحجار وفصوص منوّعة تتميّز ببريق جذاب وتتناسب مع طلّتكِ الرائعة.



ألوان وخامات أنيقة

شريمبس Shrimps

تتميّز تصاميم أطواق الشعر العريضة لهذا الموسم بألوان وخامات أنيقة ومختلفة مثل تلك المصنوعة من الأورجانزا والساتان على سبيل المثال، يمكن اختيار ربطات رأس ملوّنة ومنقوشة تتناسب مع إطلالات الكاجوال، سواء في رحلة التسوّق أو خلال الذهاب إلى الشاطئ أو لأية مناسبة نهارية، كذلك هي طوق نجاة وحماية عندما يكون الشعر دهنيّاً بعض الشيء ولا تملك الفتاة الوقت الكافي لغسله.

كما تبرز تصاميم متنوّعة من الأطواق العريضة، سواء من الحرير أو القطن، تزيّنها عقد عالية عند تاج الرأس أو مرصّعة بالأحجار والدبابيس المعدنية أو حتى مطبّعة بألوان فاقعة ومرحة تضفي لمسة أنثويّة لافتة على تسريحات الشعر المرفوعة بعفوية أو المتدلية.

أما إذا كانت الفتاة تحبّذ الإكسسوارات الناعمة وترغب بتجربة الطوق، فعليها أن تختار منها الموديلات الرفيعة والمطعّمة بعقد ناعمة ومرصّعة بأحجار الكريستال.



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طرق منوّعة وجذّابة

غاني Ganni

غالباً ما يتميّز طوق الرأس المصنوع من القطن أو الدانتيل بأنه عريض من الأمام، لهذا سيكون مثالياً على الفتاة إذا قامت بضمّ شعرها إلى الخلف على هيئة كعكة أو ذيل حصان أو سنبلة، كما أنه يناسب صاحبات الجبهة العريضة.

أما أطواق الرأس المكوّنة من مجموعة أزهار ملوّنة فهي تناسب تسريحات الشعر المنسدلة؛ لأنها تمنح مظهراً رائعاً ومليئاً بالحيوية.

ولإطلالة عصرية ومميّزة، لمَ لا ترتدي الفتاة طوقاً رفيعاً على جبهتها مع ترك شعرها منسدلاً أسفله على الكتفين، مع ضرورة الحرص على ارتداء أطواق الشعر الرفيعة المرصّعة بحبيبات الكريستال في المناسبات المسائية فقط ووضعها على حدود غرّة الشعر لتظهر جمال الوجه.

أما إذا كانت الفتاة تعاني من الشعر سريع الانتفاش، فيمكنها بعد ارتداء الطوق لفّ خصلتين من جانبي شعرها للوراء مع تثبيتهما ببعض الدبابيس من الخلف.

وأخيراً التي تفضل تسريحات الشعر الخلفية ما عليها سوى استخدام أطواق الشعر لأنها ستزيد من جمالها، ويمكنها تجربة الأطواق التي يتم ربطها من الخلف لتشكّل منها فيونكة أنيقة تزيّن طلّتها.



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