- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - برز البليزر الوردي بقوة هذا العام ليمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة، ويمكن تنسيقه مع مختلف ملابس المحجبات بوحي من الفاشينيستا.
ويعدّ البليزر من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، حيث يتمتع بالأناقة والرقي، كما اعتمدتها الفاشينيستا في إطلالات أنيقة وعصرية.
تابعي المزيد:سترة البليزر لإطلالة سبور شيك عالموضة
البليزر الوردي على طريقة الفاشينيستا المحجبات
نسقت لينا أسعد البليزر الوردي الفاتح مع توب وردي وسروال أبيض وحجاب وردي وبوت وردي.
كما نسقت أمية زين البليزر الوردي الفاتح مع توب أبيض وسروال جينز وحجاب وردي داكن.
وظهرت سمر البرشا بالبليزر الوردي بالتقليمات الطولية مع سروال أسود واسع وحجاب وردي وحذاء رياضي أبيض.
وفي إطلالة أخرى، اعتمدت سمر القميص الأبيض والسروال الأسود مع بليزر وردي وحجاب وردي.
واختارت الفاشينيستا مريم محمد البليزر الفوشيا مع توب أبيض وسروال جينز وحجاب أبيض، وأكملت إطلالتها بالحذاء الـPVC الوردي.
تابعي المزيد:اختاري البليزر الملون موضة 2020 من وحي اطلالات الفاشينيستا
البليزر الوردي من عروض أزياء 2020
قدمت ماركة Akris التيور النسائي الذي يجمع بين البليزر الوردي والتنورة الوردي.
وبرز البليزر الوردي بالحجم الكبير في عرض أزياء Jacquemus.
كما ارتدت عارضة Maggie Marilyn البدلة النسائية التي تجمع بين البليزر الوردي بالحزام القماش حول الخصر والسروال الوردي الواسع.
وأحببنا البليزر الوردي من اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta مع الفستان القصير.
تابعي المزيد:تنسيقات البليزر الملون للمحجبات
كانت هذه تفاصيل خبر أجمل موديلات البليزر الوردي للمحجبات بوحي من الفاشينيستا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.