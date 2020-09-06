أجمل موديلات البليزر الوردي للمحجبات بوحي من الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 04:43 مساءً - برز البليزر الوردي بقوة هذا العام ليمنح المرأة إطلالة أنثوية جذابة، ويمكن تنسيقه مع مختلف ملابس المحجبات بوحي من الفاشينيستا.

ويعدّ البليزر من القطع الأساسية في خزانة كل امرأة، حيث يتمتع بالأناقة والرقي، كما اعتمدتها الفاشينيستا في إطلالات أنيقة وعصرية.



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البليزر الوردي على طريقة الفاشينيستا المحجبات

سمر البرشا





نسقت لينا أسعد البليزر الوردي الفاتح مع توب وردي وسروال أبيض وحجاب وردي وبوت وردي.



كما نسقت أمية زين البليزر الوردي الفاتح مع توب أبيض وسروال جينز وحجاب وردي داكن.



وظهرت سمر البرشا بالبليزر الوردي بالتقليمات الطولية مع سروال أسود واسع وحجاب وردي وحذاء رياضي أبيض.



وفي إطلالة أخرى، اعتمدت سمر القميص الأبيض والسروال الأسود مع بليزر وردي وحجاب وردي.



واختارت الفاشينيستا مريم محمد البليزر الفوشيا مع توب أبيض وسروال جينز وحجاب أبيض، وأكملت إطلالتها بالحذاء الـPVC الوردي.



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البليزر الوردي من عروض أزياء 2020





AKRIS



قدمت ماركة Akris التيور النسائي الذي يجمع بين البليزر الوردي والتنورة الوردي.

وبرز البليزر الوردي بالحجم الكبير في عرض أزياء Jacquemus.



كما ارتدت عارضة Maggie Marilyn البدلة النسائية التي تجمع بين البليزر الوردي بالحزام القماش حول الخصر والسروال الوردي الواسع.

وأحببنا البليزر الوردي من اوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta مع الفستان القصير.

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