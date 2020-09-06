عروض زواج افتراضية للفنانات.. هالة صدقي: "أصبر أتطلق".. ودرة: "اتكلم كويس"

علاقات و مجتمع

عروض الزواج تلقتها فنانات في الواقع الافتراضي، عبر السوشيال ميديا. رغم الطابع الكوميدي، لكنه يعتبر طلبا ملفتا من المتابعين. وفي حين قررت فنانات الرد على المتابعين بينما فضلت آخريات بعدم التعليق.

وكانت آخر الفنانات اللائي تعرضن لذلك، هي الفنانة هالة صدقي عبر صورة نشرتها على حسابها على "إنستجرام"، ويرصد "هن" حكاية الفنانات مع عروض زواج المتابعين.

هالة صدقي

مقطع فيديو نشرته الفنانة هالة صدقي، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت من خلاله على متن مركب في البحر، قائلة: "صباح فيروز، صباح البحر، صباح الهوا، صباح الروح النضيفة، نضفوا روحكم بيبان على الوش صباحكم زى الفل"، تفاعل معها متابعوها في التعليق على الفيديو.

وكانت من ضمن التعليقات عرض زواج من أحد المتابعين: "تتجوزيني عرفي أو شرعي المهم اتجوزك.. أنا بحب الست اللي في سنك"، لم تتجاهل "هالة" التعليق لتقرر الرد قائلة: "أصبر بس أطلق وبعدين نشوف حكاية الخبرة دى.. عيب يا ابني".

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درة

تعرضت الفنانة التونسية درة للأمر ذاته، حينما نشرت صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، تتلقى تعليق من متابع لها بالزواج.

"نفسي أخدك يا درة.. درة على مراتي" التلعيق الذي تلقته "درة"، لتقرر الرد عليه بطريقة مهاجمة قائلة: "اللي على مراتك دي اسمها ضرّة مش درة .. أنت محتاج تتعلم اللغة العربية قبل ما تقلش كويس الأول".

منة فضالي

وفي وقت سابق نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صور جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت وقتها خلال الجلسة مرتدية فستان أسود ذو أكمام، وتركت شعرها منسدلًا واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها وأبرز جمالها.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة برسالة غامضة، قالت خلالها، "عيش ندل تموت مستور"، الصورة التي لاقت تفاعل من المتابعين بينها: "قلبي بقى يامنوش تتجوزيني أنا بحبك"، لكن "منة" قررت عدم الرد عليه.