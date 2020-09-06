فيديو.. رجاء الجداوي لم تخجل من "تجاعيد وجهها" ورفضت "التجميل"

علاقات و مجتمع

في مثل هذا اليوم وقبل 86 عام ولدت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي ظلت حتى وفاتها أيقونة للجمال والموضة، رغم أنها على عكس الكثيرات من نجمات الوسط الفني لم تجري عمليات تجميل، فكان لها رأيا آخرا مع التجاعيد التي تحكي كل تجعيدة فيها قصة نجاح، على حد تعبيرها.

رجاء، وفي لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامية راغدة شلهوب "فحص شامل"، قالت إنه من المستحيل التفكير في عمليات التجميل، وأن كل تجعيدة في وجهها تحكى قصة كفاح: "متصارحة جدا مع عمري حابة تجاعيدي".

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ووصفت الراحلة تجاعيد وجهها، قائلة "دا مشوار حياتي وكل تجعيدة بتحكي عن نجاح.. طب لو شديت وشي واللي جوه فضل عجوز".

وأضافت الجداوي، أنها لا تمتلك الشجاعة لإجراء عمليات التجميل رغم أنها فكرت في ذلك من قبل للتخلص من "اللغد"، مشيرة إلى أنها تسعد بزملائها الذين يقدمون على هذا الفعل.

وأكدت رجاء، أنها في حال لجأت لعمليات التجميل لن تخفي ذلك بالعكس ستعلن ذلك.

وأعلنت في الساعات الأولى من صباح يوم 5 يوليو من العام الجاري، أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، وفاة والدتها، بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".