لقطات من حكاية فؤاد المهندس وشويكار: طلبها للزواج في عرض مسرحي

علاقات و مجتمع

علاقة حب كبيرة جمعت بين الفنان فؤاد المهندس والفنانة شويكار، والتي بدأت على خشبة المسرح، أثناء عرض مسرحية "أنا وهو وهي"، والتي بدت واضحة خلال الثنائيات سواء في المسرح أو في السينما.

يتزامن اليوم 6 سبتمبر، الذكرى الـ96 على ميلاد الفنان فؤاد المهندس، ويُقدم هُن لقطات من علاقته بالفنانة شويكار، خلال السطور التالية.

على خشبة المسرح..تتجوزيني يا بسكوتة

"تتجوزيني يا بسكوتة"، سؤال طرحه المهندس على شويكار، حينما كانا مستلقيان على خشبة المسرح، في أثناء تأديتهم أحد مشاهد مسرحية "أنا وهو وهي"، لتجيبه بالموافقة.

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الزوجة والأم

على الرغم من أن شويكار لم تنجب من المهندس، فإنها أصبحت أما لابنيه من زوجته الأولى "محمد وأحمد"، اللذين كانت تحرص على تربيتهما مع ابنتها منة، وكأنهما أشقاؤها، وارتبطت بهما ارتباطا شديدًا استمر حتى الآن، حتى بعد انفصالها عن المهندس.

الانفصال والصداقة

وبعد زواج دام 20 عامًا، انفصلت شويكار عن فؤاد المهندس بهدوء ولم يوضح أحد منهما أسباب الطلاق، حيث استحالت حياتهما كزوجين، ووصلا إلى طريقٍ مسدود، وهو ما رواه محمد فؤاد المهندس، خلال وجوده في برنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي "عمرو الليثي"، حيث قال إنه حزن كثيرًا لذلك هو وشقيقه أحمد ومنة الله ابنة شويكار، ولم يعرف أحد سبب انفصالهما حتى الآن، موضحًا أنه حاول أن يجعل أباه يتراجع عن هذا القرار، لكن المهندس تمسك بقراره "ظلت علاقتهما قوية بعد الطلاق، وقويت الصداقة بينهما، فكانت تطبخ له الأكل الذي يحبه وترسله إليه، كما أنه كلما احتاج شيئا اتصل بها، فكانت ترد دائما "عنيا يا فؤاد".

وأضاف محمد فؤاد المهندس، أن والده وشويكار لم يفكرا في التراجع عن الطلاق واستئناف الحياة الزوجية من جديد.