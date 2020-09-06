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مدير يشترط لوظيفة سكرتيرة بالسعودية: "تعاملك معي يكون أوبن مايند"

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علاقات و مجتمع

صورة أرشيفية لسكرتيرة

حالة من الجدل أثارتها إحدى السيدات في المملكة العربية ، بعد نشرها محادثة بينها وبين مدير شركة، طلب منها أن تكون متحررة حتى يقبلها في الوظيفة.

وتداول مدونون سعوديون على نطاق واسع محادثة على "واتس أب"، تسأل فيها امرأة عن وظيفة سكرتيرة معروضة، قبل أن يرد من يفترض أنه مدير في الشركة، بالطلب من السائلة أن تكون "متحررة جدا" وغير مرتدية النقاب حتى يتم قبولها.

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وأثارت صور المحادثة المفترضة ردود فعل غاضبة بين المغردين السعوديين، وسط مطالب بمحاسبة المدير.

من جهتها قالت هيئة العناية بالعملاء التابعة لوزارة الموارد البشرية في السعودية، إنها تحقق في شكوى ضد مدير شركة يواجه اتهامات باستغلال منصبه، بعد أن سعى لتوظيف سكرتيرة "متحررة وبلا قيود".

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وأوضحت الهيئة في ردها على شكاوى بهذا الصدد وصلتها عبر "تويتر" بأنه "تم التصعيد للإدارة المعنية للتحقق، واتخاذ اللازم".

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