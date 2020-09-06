عمرو راضي يوجه رسالة لوالدة مصطفى حفناوي: لا تبكي واقبلينا أبناء لك

علاقات و مجتمع

شهر مضى على رحيل اليوتيوبر والإنفلونسر مصطفى حفناوي، الذي ضجت وسائل التواصل الاجتماعي لرحيله، فتحولت حساباتهم لدفتر عزاء وأدعية ورثاء على رحيله، المقربين منه والمتابعين له.

علاقة صداقة كبيرة من نوع خاص جمعت بين اليوتيوبر عمرو راضي والراحل مصطفى حفناوي، والذي دخل في موجة حزن واكتئاب لم يستطع تخطيها حتى هذه الأيام، فدائمًا ما يشارك الذكريات والأحلام التي جمعت بينهم، وحرص على التقرب والتودد من والدته عقب رحيلها حتى يطمئن قلبها في محاولةٍ منه لتعويض غيابه.

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شارك راضي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له حاملًا باقة ورد والذي أحضرها لوالدة صديقة الراحل، موجهًا رسالة لكلاهما، قائلًا"مازلت أبكيك غياباً و فقداً وشوقاً وكأنما غيابك كان بالأمس، رحمك الله يا سعادة قلبي، أمي لا تبكي واقبلينا أبناء لك".

وفاة مصطفى حفناوي

وكان أعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، قبل شهر عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".