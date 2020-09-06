أبرز فساتين ياسمين صبري الفخمة وجرأة اختيار الألوان

ياسمين صبري واحدة من أكثر الفنانات اللاتي يعتمدن على ذوق راقي وفخم جدًا بالأزياء، وهي ليست من صاحبات الذوق البسيط أو الإطلالات السريعة، بل كل ظهور لها، يُظهر لنا مدى دقة اختيارها فيما يتعلق بكافة تفاصيل إطلالتها.

واليوم سوف نؤكد حديثنا، بأجمل الفساتين التي اعتمدتها ياسمين صبري بالفترة الأخيرة، من حيث الفخامة، وكذلك جرأة الألوان، لتشاركينا الحكم، وإليكِ التفاصيل...

ياسمين صبري بفستان أحمر من الستان الحريري

الفساتين من الستان الحريري لا تليق إلا بالنجمات صاحبات القوام الممشوق، وبالطبع كلنا نعرف مدى اهتمام ياسمين صبري بجمال جسدها، لهذا كثيرًا ما تعتمد على هذا النوع من الفساتين.

بهذا اللوك اختارت ياسمين فستان باللون الأحمر العنبي، مع تصميم الـ Wrap من ناحية الصدر، وضيق من الخصر قليلا، مناسب لأجواء الصيف، مع أكمام منفوشة منسدلة.

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ياسمين صبري بفساتين Dolce & Ghabbana

لاحظنا أيضًا أن ياسمين صبري كثيرا ما تعتمد فساتين مجموعة دولتشي اند غابانا، خاصة من مجموعات الأزياء الجاهزة، كهذا الفستان الأبيض مع الكشكشة، المزين برسومات الورود، الذي منحها إطلالة أنثوية ناعمة.

ياسمين صبري بفستان أزرق طويل Elisabetta Franch

لفتنا هذا اللون الجريء للفستان الأزرق الزهري من توقيع إليزابيتا فرنش، وهو من الدرجات اللاتي لا تعتمدها ياسمين كثيرًا، بالرغم من أن اللون مناسب بقوة للون بشرتها، مع تصميم الكتف الواحد المربوط، ولكن إطلالتها بدت غاية في الفخامة، مقارنة بإطلالة بسيطة لأجواء الشاطيء.

ياسمين صبري بفستان أحمر جريء مفتوح من الظهر

بأجدد إطلالتها، اعتمدت ياسمين صبري على الفستان المفتوح من الظهر، مع حذاء الميول المفتوح، مع قبعة باللون الأبيض، لتكتمل إطلالة الشاطيء، مع نظارة سوداء كبيرة الحجم، واختارت مع هذا الستايل رفع شعرها بالكامل للوراء، لستايل يجمع بين البساطة، لكنه لا يخلو من اللمسة الفخمة.