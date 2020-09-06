مفاجأة.. "جسم مضاد صغير" قد يكون علاجا فعالا ضد كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل العلماء حول العالم سعيهم لاكتشاف أي وسيلة يمكن أن تحارب فيروس كورونا المستجد، في ظل تسببه في عدد لا يحصى ولا يعد من الوفيات والإصابات.

ويستعرض "الخليج 365"، ما توصل إليه علماء من السويد بشأن محاربة فيروس كورونا، وفقا لما ذكره موقع "thehealthsite".

أكد العلماء السويديون أن ما يعرف بـ"الجسم النانوي" قد يقي من كوفيد-19، عن طريق قدرته على منع السارس- كوف-2 من دخول الخلايا البشرية.

منذ بداية الوباء، يحاول العلماء تطوير علاج فعال لمكافحة فيروس كورونا، حيث يوجد العديد من اللقاحات المرشحة في المراحل النهائية من التطوير، ويأمل الخبراء في طرحها في السوق في المستقبل القريب، ولكن حتى الآن، لم يتمكن العلماء من تطوير أي علاج فعال ضد المرض الفيروسي، لكن هناك بصيص أمل في شكل أجسام نانوية.

لمحاربة فيروس كوفيد-19، حدد العلماء جسمًا مضادًا صغيرًا معادلًا، وهو ما يسمى بالأجسام النانوية، التي لديها القدرة على منع السارس- كوف2، من دخول الخلايا البشرية.

تشير الدراسة ، التي نُشرت في مجلة Nature Communications، إلى أن هذا الجسم النانوي لديه القدرة على تطويره كعلاج مضاد للفيروسات ضد كوفيد-19، يأمل باحثون من معهد كارولينسكا في السويد، أن تساهم هذه النتيجة في تحسين جائحة كورونا من خلال تشجيع المزيد من الفحص لهذا الجسم النانوي كمرشح علاجي ضد هذه العدوى الفيروسية.

البحث عن الأجسام النانوية بدأ منذ شهور

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بدأ البحث عن الأجسام النانوية الفعالة، وهي أجزاء من الأجسام المضادة التي تحدث بشكل طبيعي في الإبل ويمكن أن تتكيف مع البشر، في فبراير عندما تم حقن حيوان الألبكة ببروتين سبايك لفيروس كورونا الجديد، والذي يستخدم لدخول خلايانا.

بعد 60 يومًا، أظهرت عينات الدم من الألبكة استجابة مناعية قوية ضد بروتين السنبلة، بعد ذلك، قام الباحثون باستنساخ وتحليل متواليات الأجسام النانوية من خلايا الألبكة البائية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، لتحديد الأجسام النانوية الأكثر ملاءمة لمزيد من التقييم.

حددوا واحدًا، Ty1 (سمي على اسم alpaca Tyson)، يعمل على تحييد الفيروس بكفاءة من خلال ربط نفسه بجزء من البروتين الشائك الذي يرتبط بمستقبل ACE2، والذي يستخدمه SARS-CoV-2 لإصابة الخلايا، هذا يمنع الفيروس من الدخول إلى الخلايا وبالتالي يمنع العدوى.

تتمتع الأجسام النانوية بمزايا أكثر عن الأجسام المضادة التقليدية

باستخدام المجهر الإلكتروني، تمكن الباحثون من رؤية كيفية ارتباط الجسم النانوي بالطفرة الفيروسية، وفقًا للباحثين، تقدم الأجسام النانوية مزايا عديدة مقارنة بالأجسام المضادة التقليدية كمرشحين لعلاجات محددة، حيث تمتد إلى أقل من عُشر حجم الأجسام المضادة التقليدية وعادة ما يكون إنتاجها بتكلفة منخفضة على نطاق واسع وأسهل.

بشكل حاسم، يمكن تكييفها مع البشر بالبروتوكولات الحالية ولديها سجل مثبت في تثبيط التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن Ty1 يمكنه الارتباط بقوة ببروتين السارس SARS-CoV-2 وتحييد الفيروس.

يشرع الباحثون الآن في دراسات حيوانية قبل السريرية للتحقيق في النشاط المعادل والإمكانات العلاجية لـ Ty1 في الجسم الحي.