رغم كورونا.. ريا أبي راشد بإطلالة ساحرة في مهرجان البندقية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

شاركت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، متابعيها صورا جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، أثناء حضورها فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي 2020.

ظهرت الإعلامية ومقدمة البرامج ريت أبي راشد مرتدية فستاناً ميرميد باللون الأسود مصنوع من قماش شيفون شفاف مزيناً بالدانتيل، ويتميز تصميمه بأنه جرئ من عند منطقة الصدر، مع فتحة ساق طويلة.

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واعتمدت ماكياجًا ناعماً، إذ ركزت على رسمة العيون، مع أحمر شفاه باللون الأحمر، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي.

واختارت حذاء كلاسيكي بكعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش صغيرة الحجم بنفس اللون.

وانطلق مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته ال 77 بحضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، ويعتبر أول مهرجان سينمائي عالمي بعد أزمة كورونا، وذلك في ظل الإلتزام بجميع الإجراءات الاحترازية.