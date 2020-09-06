منها العسل والبصل... أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

تضع أغلب النساء أصناف من الأطعمة والخضار والفواكه في الثلاجة بغية حفظها من العوامل المناخية لأطول فترة ممكنة.

لكن ما لا تعلمه أغلب النساء أن هناك أطعمة يجب تجنب وضعها في الثلاجة وذلك لكونها تميل إلى التعفن بسهولة بهذه الطريقة، في حين تبقى على ما يرام عند حفظها في درجة حرارة الغرفة، وذلك بحسب موقع "تايمز أوف إينديا"، وفقا لما ذكره موقع "سبونتيك".

وذكر الموقع بعض هذه الأطعمة التي يجب تجنب حفظها في الثلاجة، ومنها:

البطيخ: ينبغي عدم حفظ البطيخ نهائيا في الثلاجة، وذلك تجنبا لفقدان نكهته وخصائصه المضادة للأكسدة، وعوضا عن ذلك، يجب حفظه في درجة حرارة الغرفة العادية.

الخبز: حفظ الخبز في الثلاجة يسهم في جعله جافا ويصبح أيضا غير طازج، وتزيد تلك الطريقة من احتمالية تعفنه.

البصل: بعض الناس لديهم عادة تخزين البصل في الثلاجة وهي طريقة خاطئة، من الأفضل حفظه في مكان جاف ومظلم وجيد التهوية.

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إذا كنت بحاجة إلى نصف بصلة فقط، فيمكنك تغطيتها بورق قصدير ومن ثم يمكنك تخزينها في الثلاجة.

الأعشاب: يمكن أن تذبل الأعشاب بسهولة عند حفظها في مكان بارد بدون عوامل حماية، ومع ذلك، يمكن الاحتفاظ ببعض الأعشاب مثل إكليل الجبل والزعتر في الثلاجة ولكن بعد أن يتم لفها في منشفة ورقية وتخزينها في مرطبان محكم الإغلاق.

العسل: حفظ العسل في الثلاجة من الطرق الخاطئة أيضا، لكون ذلك يؤثر على طعمه ويسبب تعفنه، لذا يجب حفظه في مكان جاف ومظلم بعيد عن أشعة الشمس.

الأفوكادو: إذا كانت الأفوكادو غير ناضجة، تجنب وضعها في الثلاجة لأنها قد تستغرق الكثير من الوقت في عملية النضج.

البطاطا: للحفاظ على قوام البطاطا وفوائدها، يفضل الاحتفاظ بها في درجة حرارة الغرفة، لأن حفظها في الثلاجة يسهم في تحول النشا إلى سكر وتصبح مسببة للسرطانات عند تناولها.

المكسرات والشوكولاتة: يجب تجنب أيضا حفظ المكسرات والشوكولاتة في الثلاجة لكون ذلك يمكن أن يفسد طعمها ولونها، ويجعلها تفقد بعض من خصائصها أيضا.