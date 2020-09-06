مهن عملت بها رجاء الجداوي قبل دخولها مجال الفن "سكرتيرة وكمسري"

علاقات و مجتمع

استطاعت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أن تتقن مهنة التمثيل ببراعة، حتى آخر لحظاتها، وستظل أعمالها علامات في السينما المصرية.

فلم يكن التمثيل المهنة الوحيدة التي امتهنتها الجداوي في حياتها، بل أنها كانت مستقلة وحرصت على الاعتماد على نفسها منذ صغرها، فعملت بمهن كثيرة قبل دخولها عالم الفن، تستعرضها "هُن" في ذكرى ميلادها اليوم.

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وخلال حوارها مع الاعلامي سمير صبري خلال برنامج "ماسبيرو" كشفت رجاء الجداوي عن أن أول مهنة امتهنتها، هي عامل كمسري في جراج وتقاضت عليه راتب 10 و17 قرش، وذلك عام 1959 قائلة "كان لازم أسيب طنط تحية وأرجع أعيش مع أمي، كانت محتاجاني ودورت على شغل مكنش فيه حاجة بعرف أعملها، وكلمت صاحب أتوبيسات وطلبت منه شغل قالي انزلي الجراج اشتغلي كمسري".

وأضافت "الجداوي"، أنها عملت كذلك سكرتيرة في أحد الشركات السويدية التي كانت تشرف على مشروع كهرباء خزان أسوان وظلت بها لشهرين.

أما عن المهنة الثالثة التي عملت بها رجاء، فقالت أنها عملت كمترجمة لوجو في شركة الإعلانات المصرية، وظلت بها فترة طويلة، وأن الصدفة قادتها يوم 21 مارس أثناء تفقدها لأحد محلات الأدوات الكهربائية لشراء هدية عيد الأم، حيث كان يتفقدها أحد الأشخاص والذي اقترب منها وعرض عليها العمل مع الفنانة نجاة الصغيرة، وبعد محاولات أقنعت والدتها، "لما دخلت لقيت زيزي البدراوي وأنا وهي كنا بدفاير وهى قبلوها في دور وأنا اتقبلت ووقفت قدام نجاة ومن هنا دخلت آخر مهنة التحقت بها".

واستكملت: "على فكرة أنا وقتها مكنتش حلوة أوي كنت فلات قدام وورا، وكنت سمرا وحواجبي داخلة في بعضها".