الامارات | انتبهوا إلى آلام الظهر.. في هذه الحالة تكون مزمنة

شكرا لقرائتكم خبر عن انتبهوا إلى آلام الظهر.. في هذه الحالة تكون مزمنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت مؤسسة المعرفة الصحية الألمانية إن آلام الظهر تكون مزمنة في حال استمرارها لمدة تزيد على ثلاثة شهور.

وتوصي المؤسسة الألمانية بتدوين مذكرات يومية لتسجيل توقيت الآلام وموضعها وظروف حدوثها ومدة استمرارها وما إذا كانت تأتي في صورة نوبات أو مستمرة؛ إذ تساعد هذه المعلومات الطبيب في تشخيص السبب الحقيقي الكامن وراء آلام الظهر.

وأوضحت المؤسسة أن آلام الظهر المزمنة لها أسباب عدة، منها ما هو عضوي مثل الروماتيزم والفصال العظمي وهشاشة العظام وتشوهات العمود الفقري أو أمراض خطيرة، ومنها ما هو نفسي كالتوتر النفسي المستمر بفعل ضغوط وأعباء الحياة الوظيفية والشخصية والنظرة التشاؤمية والاكتئاب.



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