ابنة رجاء الجداوي تستعيد ذكريات آخر احتفال بعيد ميلادها: ربنا يديكم الصحة (فيديو)

علاقات و مجتمع

استعادت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ذكريات الاحتفال الأخير بعيد ميلادها، العام الماضي، إذ تمر اليوم الذكرى الأولى لميلادها عقب وفاتها.

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ونشرت "أميرة" عبر حساب والدتها الراحلة على تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو للاحتفال الذي أقيم داخل منزلها، واتضح في الفيديو صوت الإعلامية بوسي شلبي، وهي تهنئ صديقتها "رجاء" بعيد ميلادها، وتتمنى لها الصحة والعافية.

كما ظهرت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي وهي تتحدث متمنية للجميع الصحة والعافية.

وتفاعل المتابعين في التعليق بالدعاء والرحمة للفنانة الراحلة رجاء الجداوي: "الله يغفرلها ويرحمها كانت ست بشوشة" "مش هقولك غير ربنا يبرد قلبك"، "بجد عمري ما زعلت على فنانة غيرها".

يذكر أن اليوم يوافق ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، توفت في يوليو الماضي، إثر إصابتها بفيروس كوورنا المستجد، وانتقلت إلى مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، واستمرت بداخله 42 يومًا.