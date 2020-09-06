رقص بوسي في حفل زفاف يثير حيرة المتابعين: منة شلبي ولا لقاء الخميسي؟ (فيديو)

لايف ستايل

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تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "إنستجرام"، للمطربة الشعبية بوسي، وهي ترقص في حفل زفاف شقيقة الفنان مصطفى خاطر، الذي أقيم قبل عدة أيام.

وظهرت "بوسي" وهي ترقص على المهرجان الجديد لحسن شاكوش وعمر كمال، بينما أثار الفيديو المتداول ردود أفعال المتابعين: "شبه منة شلبي"، "قلبت على لقاء الخميسي"، "شبه منة شلبي جدًا"، "الفلوس تصنع المعجزات".

يذكر أن الفنانة الشعبية بوسي أحيت أولى حفلاتها في الساحل الشمالي بشاطئ السيدات، وذلك بعد غياب كبير من توقف الحفلات وأشعلت الحفل بعدد من أغانيها الشعبية الشهيرة: "اه يا دنيا وشيكولاتة وتعالى واضحك".