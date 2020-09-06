فيديو.. إيمي سمير غانم تقلد حمو بيكا: "بنت الجيران مش بتاعتي"

لايف ستايل

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "et بالعربي"، عبر تطبيق "إنستجرام"، مقطع فيديو للفنانة إيمي سمير غانم وهي تقلد مطرب المهرجانات حمو بيكا. Advertisements وظهرت "إيمي"، وهي تقلد "بيكا"، بطريقة كوميدية، وهو يتحدث عن أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال: "أغنية بنت الجيران مش بتاعتي". وتفاعل المتابعون في التعليق على الفيديو الكوميدي: "عسل والله"، "حمو بيكا متصدر في شمال أفريقيا"، "ظبطتي الأداء". ويذكر أن آخر أعمال إيمي سمير غانم هي مشاركتها في مسلسل "سوبر ميرو" مع الفنان حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، الذي عرض في رمضان 2019.

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