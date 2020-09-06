الامارات | «فيس بوك» يحجب بث فرنسي لاحتضاره على الهواء.. وطالب الموت الرحيم: سأجد طريقة أخرى

شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» يحجب بث فرنسي لاحتضاره على الهواء.. وطالب الموت الرحيم: سأجد طريقة أخرى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجب موقع «فيس بوك» ناشطاً فرنسياً مدافعاً عن القتل الرحيم من بث لحظات موته على الهواء مباشرة.

وقال آلان كوك، الذي يعاني منذ 34 عاماً من مرض نادر وغير قابل للشفاء، إنه سيجد طريقة أخرى لبث وفاته.

وتوقف كوك عن تناول الطعام والشراب والدواء، وقال إنه يريد بث لحظات وفاته للمساعدة في إقناع السلطات الفرنسية برفع الحظر المفروض على الانتحار بمساعدة الأطباء.

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وأشار «فيس بوك» في بيان إلى «رويترز»: «رغم احترامنا لقرار آلان لفت الانتباه إلى هذه القضية المهمة، فإننا نمنع البث المباشر على حسابه بناء على نصيحة الخبراء بأن تصوير محاولات الانتحار ربما يؤدي إلى زيادة (وقائع) إيذاء النفس والترويج لها».

وكان كوك (57 عاماً) قد ذكر أنه سيبث لحظات وفاته مباشرة عبر «فيس بوك» بدءاً من صباح أمس السبت. وبعد أن حجب «فيس بوك» البث، قال كوك إن وسيلة جديدة للبث سيجري إعدادها في غضون 24 ساعة.

وكان كوك قد كتب إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يطلب منه السماح للأطباء الأخصائيين بالمساعدة في وفاته. ورد ماكرون قائلاً إن هذا غير مسموح به بموجب القانون الفرنسي.

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