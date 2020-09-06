علامة تحذرك من نقص فيتامين "D".. انتبه إليها



محمد اسماعيل - القاهرة - قد يكون من الصعب تحديد أعراض نقص فيتامين (د)، ولكنها قد تشمل التعب والشعور بالمرض.

ويساعد فيتامين (د) في الحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات. وخلال أشهر الشتاء، عندما تقل ساعات النهار، قد يكون من الصعب الحصول على كل فيتامين (د)، الذي تحتاجه من أشعة الشمس، وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وكشفت أخصائية التغذية، فرانزيسكا سبريتزلر، أن إحدى علامات التحذير الرئيسية لنقص فيتامين (د) هي تساقط الشعر، الذي قد يحدث نتيجة لنقص المغذيات.

وقالت إن مرضى داء الثعلبة قد يكونون أكثر عرضة لخطر تساقط الشعر الشديد، إذا كانت لديهم مستويات منخفضة من فيتامين (د).

وغالبا ما يُعزا تساقط الشعر إلى الإجهاد، وهو بالتأكيد سبب شائع. ومع ذلك، عندما يكون تساقط الشعر شديدا، فقد يكون نتيجة مرض أو نقص في المغذيات، كما كتبت سبريتزلر لموقع Healthline الطبي.

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واستطردت موضحة: "رُبط تساقط الشعر عند النساء بانخفاض مستويات فيتامين (د)، على الرغم من قلة الأبحاث حول هذا الأمر حتى الآن. وترتبط مستويات فيتامين (د) المنخفضة بالثعلبة البقعية، وقد تكون عامل خطر للإصابة بالمرض. والعديد من الأطعمة والمغذيات الأخرى قد تؤثر على صحة شعرك".

ويمكن أن يكون تساقط الشعر جزءا طبيعيا من عملية الشيخوخة، وفي معظم الأحيان، لا داعي للقلق، حيث يمكن أن نفقد ما يصل إلى 100 شعرة كل يوم، دون أن نلاحظ ذلك.

ومع هذا، ينبغي عليك التحدث إلى الطبيب إذا بدأت تلاحظ فقدان شعرك فجأة، أو إذا ظهرت على رأسك بقع صلعاء.

وتشمل أفضل المصادر الغذائية لفيتامين (د): الأسماك الزيتية والبيض والفطر وبعض المنتجات المدعمة.