5 حيل مكياج على جميع النساء معرفتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:44 صباحاً - قد يكون وضع المكياج صعباً في بعض الأحيان، بخاصة عندما تكونين في عجلة من أمرك. لكن لحسن الحظ توجد حيل مكياج تجعل من تطبيق المكياج عملية سرعة وسهلة، وعلى كل امراة إضافتها الى روتين الجمال الخاص بها. فإذا كنت ترغبين في الحصول على مكياج أنيق بجهد ووقت أقل، نرصد لك في هذا المقال، أهم 5 حيل مكياج من الضروري أن تعرفيها وتتبعيها دائماً عند تطبيقك للمكياج المحبب لديك.



استخدمي الباودر قبل أحمر الشفاه

استخدمي الباودر قبل أحمر الشفاه



إذا كنت تجدين أن أنواع أحمر الشفاه خاصتك لا تدوم لوقت طويل، قومي بوضع طبقة رقيقة من الباودر الشفاف قبل تطبيق الروج الذي ترغبين فيه. كما بإمكانك أن تستخدمي ظلال العيون الوردية أو الحمراء على الشفاه ومزجها مع ملمع الشفاه، لتحصلي على لون شفاه يدوم طوال اليوم.

تابعي المزيد: إخفاء الجروح بالمكياج..بالخطوات



ضعي بودرة الأطفال على رموشك

ضعي بودرة الأطفال على رموشك



اجعلي رموشك أطول وأكثر كثافة خلال ثوان قليلة، من خلال وضع بودرة الأطفال قبل القيام بتطبيق الماسكرا. أضيفي بودرة الأطفال الى الجزء العلوي من العين، من ثم قومي بتمشيط رموشك، وضعي بعدها طبقات عدة من الماسكرا المفضلة لديك. ولمظهر عيون أكثر جاذبية، استخدمي مكبس الرموش بشكل دائم.



استخدمي الكحل الأبيض داخل العين

استخدمي الكحل الأبيض داخل العين



يُعتبر الكحل الأبيض خياراً رائعاً لأسباب عديدة، منها أنه يجعل العين تبدو أكبر وأوسع وأكثر إشراقاً. لذلك، تخلصي من الكحل الأسود، واستبدليه بالكحل الأبيض، على أن تطبقيه داخل العين، بتمريره مرات عدة حتى يدوم طويلاً.

Advertisements

تابعي المزيد: مكياج لافت ومميز من حنان رضا



استعملي الصابون لتشكيل الحواجب

استعملي الصابون لتشكيل الحواجب



لقد أصبع استخدام الصابون في عملية تشكيل الحاجبين خياراً شائعاً خلال السنوات الأخيرة، لذلك لا تترددي في استخدامه لتحصلي على رسمة حواجب ثابتة وأنيقة، وذلك عن طريق غمس فرشاة الحواجب بالصابون الجاف وتبليلها قليلاً بالماء، وادفعي بها الحواجب الى الأعلى لتنشئي الشكل الذي ترغبين فيه. واحرصي على مسح الفرشاة بشكل تصاعدي.



أضيفي المرطب الى كريم الأساس

أضيفي المرطب الى كريم الأساس



إذا نفذ كريم الأساس المفضل لديك ولا ترغبين في الاستغناء عنه، فيمكنك إطالة أمده عن طريق إضافة القليل من الكريم المرطب إليه. أضيفي المرطب الى زجاجة كريم الفاونديشن، ورجيها جيداً ليمتزجا جيداً.

تابعي المزيد: إخفاء عظمة الأنف بالمكياج..تعرفي إلى الطريقة