صيحات مكياج الخريف من إنستقرام

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:44 صباحاً - يعد الخريف أحد أفضل الفصول لتطبيق المكياج وتجربة ألوان حيوية وعصرية، لأن أجوائه الباردة تضمن للمرأة سهولة في تطبيق المكياج وعدم سيلان ظلال العيون أو الأيلاينر وغيرها من مستحضرات المكياج، مما يجعلك ترغبين في متابعة اتجاهات المكياج الجديدة والحصول على مظهر أنثوي عصري وجذاب. وخلال الأسابيع الماضية، ظهرت عبر موقع إنستقرام مجموعة صيحات مكياج، اخترنا لك من بينها الأجمل.



الماسكرا الملونة

الماسكرا الملونة



في ظل استخدام ماسك الوجه في زمن كورونا، أصبح التركيز منصباً بشكل أساسي، على العينين. وهذا الخريف، تبرز الماسكرا الملونة كموضة رائجة جداً تمنح المرأة نظرات حيوية وجذابة، بدلاً من استخدام ألوان الروج التي سيخفيها خلفه قناع الوجه. اعتمديها باللون البنفسجي الداكن الى جانب البلاش الوردي وأحمر الشفاه النيود.

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مكياج دخاني أزرق

مكياج دخاني أزرق



إذا كنت من محبات المكياج السموكي، اعتمديه بطريقة حيوية ومميزة هذا الخريف، من خلال استبدال ظل العين الأسود الذي غالباً ما يُستخدم في المكياج الدخاني، بظلال العيون باللون الأزرق الداكن، بحيث تعتمديه على خط الرمش السفلي، وعلى كامل الجفن العلوي بأسلوب السموكي، الى جانب الروج النيود ولون البشرة الموحّد.



الأيلاينر الأبيض

الأيلاينر الأبيض



من الناحية الفنية، لا يعد الأيلاينر الأبيض شيئاً جديداً في عالم المكياج، إلا أنه غالباً ما يُستخدم داخل العين. لكن في خريف 2020، استخرجي الكحل الأبيض من حقيبة مكياجك وطبقيه بأسلوب بارز على طول خط الجفن العلوي امتداداً الى خارج العين.

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مكياج عيون برتقالي لامع

مكياج عيون برتقالي لامع



هل مللت من استخدام ظلال العيون العادية أو التقليدية؟ جربي هذا الخريف مكياج العيون باللون البرتقالي اللامع، فهو من أبرز صيحات المكياج لخريف 2020. عليك فقط تطبيق الظل البرتقالي اللامع على كامل الجفن العلوي، ووضع الأيلاينر الأسود عند مدمع العين امتداداً على طول خط الرمش العلوي، على أن يكون مجنحاً خارج العين.



أحمر الشفاه الداكن

أحمر الشفاه الداكن



تبرز هذا الخريف موضة أحمر الشفاه الداكن، وعلى رغم أنها موضة جريئة وربما خارجة عن المألوف، إلا أنها تمنح المرأة شفاهاً بارزة وجذاباً وإطلالة لافتة، فلا تترددي في تجربتها. واحرصي على اعتماد ألوان الروج الداكنة بلمسة لامعة لمظهر عصري.

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