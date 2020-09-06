هل الدرمابلانينغ في المنزل آمن؟ إليك كل ما يجب أن تعرفيه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:44 صباحاً - الدرمابلانينغ، أو علاج تقشير البشرة، إحدى العلاجات التجميلية الرائجة بين النساء، التي تقوم على كشط سطح البشرة برفق باستخدام مشرط جراحي معقم، وهو يهدف الى إزالة خلايا الجلد الميت، والحصول على بشرة ناعمة ومشرقة وخالية من الشوائب. لكن في ظل استحالة الوصول الى أخصائي التجميل، بسبب انتشار فيروس كورونا وإقفال المنتجعات الصحية، هل يُعتبر القيام بالدرمابلانينغ في المنزل آمناً؟ إليك كل ما يجب أن تعرفيه عن الـ Dermaplaning في هذا المقال.



كيفية القيام بالدرمابلانينغ في المنزل

الدرمابلانينغ في المنزل



يقوم الدرمابلانينغ في المنزل على استخدام شفرة حلاقة مخصصة لإزالة الجلد الميت والزغب الناعم من على بشرة الوجه، مما يجعل البشرة ناعمة ونظيفة، كما يسهّل عملية امتصاص البشرة لمنتجات العناية بالبشرة. وتباع الشفرات الأكثر حدة للمحترفين والمدربين فقط، إلا أن هناك شفرات أخرى تُعتبر خياراً رائعاً للاستخدام المنزلي كونها آمنة ولا تسبب أي آثار جانبية، أو أخطار على صحة البشرة. كما أن هناك أشرطة بلاستيكية واقية تسمح بتقشير البشرة من دون التسبب بأي أذى للبشرة. وعند استخدام أي شفرة، من المهم شد الجلد لإنشاء سطح مسطح ومشدود حتى لا تجرحين نفسك. أمسكي الشفرة بزاوية 45 درجة على بشرتك واستخدمي حركات ريشية قصيرة. وكوني حذرة بشكل خاص عند العمل في مناطق بزاوية، مثل الحاجبين أو شق داخل الذقن. وبعد الانتهاء من الدرمابلانينغ، احرصي على استخدام االسيروم والكريمات المرطبة.

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هل القيام بالدرمابلانينغ في المنزل آمن؟

القيام بالدرمابلانينغ في المنزل



الدرمابلانينغ في المنزل ليس مؤلماً، لكن إذا كنت من المبتدئات، فمن الممكن أن تجرحي الجلد وتتسبّبي بجروح صغيرة على البشرة. لكن طالما تقومين بهذه التقنية بالشكل الصحيح، فلن تواجهي أي آثار جانبية كبيرة، فقط قد يبدو الجلد وردياً قليلاً لعدة ساعات بعد العلاج، لكن سرعان ما تعود البشرة الى طبيعتها في غضون بضع دقائق. لكن إذا كانت بشرتك من النوع الحساس، فقد تلاحظين بعض الاحمرار والتهيجات على البشرة بسبب إزالة الجلد الميت.

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هل يمكن لأي كان القيام بالدرمابلانينغ؟

الدرمابلانينغ



يتفق الخبراء على أنه لا يجب عليك تجربة Dermaplaning إذا كان لديك أي نوع من الأمراض الجلدية، بما في ذلك حب الشباب والبثور، والأكزيما الشديدة والوردية، والتقرحات الجلدية. كذلك، يجب عدم استخدام الديرمابلانينغ إذا كنت مصابة بالحروق أو حروق الشمس.



كم مرة يجب القيام بالدرمابلانينغ في المنزل؟

الدرمابلانينغ



بإمكانك القيام بالديرمابلانينغ في المنزل مرة كل أربعة أسابيع، لذلك تجنبي الإفراط في تقشير الجلد بواسطة هذه التقنية تجنباً لإتلاف الحاجز الواقي للبشرة، مما يؤدي الى حساسية البشرة والالتهابات.

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