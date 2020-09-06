ماسك الشمندر للشعر..نتائج سحرية وسريعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 6 سبتمبر 2020 10:44 صباحاً - الشمندر هو نبات منخفض السعرات الحرارية (يوفر 40 سعرة حرارية فقط لكل 100 جرام)، كما يعتبر مصدرا غنيا بالعديد من العناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والمنجنيز وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والزنك والنحاس والسيلينيوم.

يوفر جذر الشمندر مجموعة واسعة من الفوائد الصحية المحتملة، مثل خفض ضغط الدم، وتحسين الهضم، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.



للشمندر فوائد عديدة للشعر، وهي:

للشمندر فوائد عديدة للشعر



- منع تساقط الشعر



الشمندر غني بالمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم، ومن ثم فإن تطبيق عصير الشمندر للشعر يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر الناتج عن نقص التغذية.

كما أن عصير الشمندر يساعد في موازنة مستويات الهرمون، وبالتالي فإن الاستهلاك المنتظم للعصير يمكن أن يساعد في منع تساقط الشعر بسبب الإجهاد.

ويساعد وضع معجون من البنجر أو عصيره أيضًا على زيادة الدورة الدموية، وشد المسام في فروة الرأس، وبالتالي منع تساقط الشعر.

تابعي المزيد: وصفات القرنفل لشعر حريري..ستتفاجئين بالنتائج



- علاج الصلع



على غرار السبانخ، فإن أوراق الشمندر غنية بفيتامينات سي وب 6، التي تعزز نمو حمض الفوليك والبيتين التي يمكن أن تعالج الصلع الناجم عن التهاب فروة الرأس.

ويمكن وضع عصير الشمندر الخام على فروة الرأس لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل الاستحمام، إذ يعد تدليك فروة الرأس به طريقة فعالة لعلاج تساقط الشعر والصلع، كما يمكن وضعه على بقع الصلع لاستعادة الشعر المفقود.

ويطلعك "الخليج 365. نت" على كيفية عمل ماسك الشمندر للشعر، للحصول على نتيجة مذهلة:

Advertisements



ماسك لمنع الصلع المبكر وتساقط الشعر

ماسك لمنع الصلع المبكر وتساقط الشعر



قومي بخلط حبتين من الشمندر مع عصير الزنجبيل المبشور الطازج وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وامزجيهم جيدا ليصبح الخليط عجينة، ثم ضعيه على فروة رأسك وحتى أطراف الشعر، واتركي الخليط على شعرك لمدة 15 – 20 دقيقة.

ويساعد هذا الماسك في حل تساقط الشعر، الذي يعد أحد المشاكل الشائعة خلال الرياح الموسمية.



ماسك للتخلص من حكة فروة الرأس



قطعي جذر الشمندر إلى نصفين وافركي به فروة رأسك مباشرة، فسوف يتسرب عصيره إلى فروة رأسك ويزيل خلايا الجلد الميتة ويرطبها من الداخل، واتركيه لمدة 15 دقيقة للقشرة وفروة الرأس الخالية من الحكة.

كرري ذلك مرة واحدة في الأسبوع واستمتعي بلمعان صحي وطبيعي لشعرك.



ماسك لمنع قشرة الرأس



امزجي عصير الشمندر مع نصف كوب من الماء، وضعي الخليط في فروة رأسك لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك جيدا بشامبو ضد القشرة، وقومي بتكرار العملية مرة واحدة أسبوعيا لتحصلين على نتيجة مضمونة.

تابعي المزيد: خلطة سحرية لترطيب الشعر الجاف