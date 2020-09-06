رسالة غامضة لريهام سعيد: محدش نفعني ومش هصلّح الكون

علاقات و مجتمع

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رسالة غامضة تتحدث من خلالها عن المشاكل التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

شاركت ريهام صورة لها والتي ظهرت خلالها بإطلالة هادئة، وأرفقت تعليقًا متمنية بداية جديدة خالية من المشاكل، قائلةً: "اكتشفت إن ممكن الواحد يغير من نفسه للأحسن يا رب، بداية جديدة بدون مشاكل".

واستشهدت ريهام بحديث سابق للإعلامية والفنانة إسعاد يونس، عن السعادة، قائلةً "الفنانة العبقرية إسعاد يونس صاحبة السعادة قالت إن من السعادة إنك تبعد عن المشاكل، أنا من النهارده مليش دعوة بحد ولا بحاجة مش هاصلح الكون".

واختتمت قائلةً "أنا هحب ريهام عشان بصراحة محدش نفعني، هابقى جدعة زي ما انا بس مع ريهام الاول".

Advertisements

أول تعليق من ريهام سعيد على حبس سما المصري بتهمة سبها: "اللي عند ربنا مبيروحش"

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على قرار حبس الراقصة سما المصري، بتهمة سبها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ودونت "سعيد"، عبر حسابها قائلة: "سبحان الله السنه اللي فاتت زي النهاردة، استقبلت خبر وقفي من المجلس الأعلى للإعلام بصدمة، لأني معملتش حاجة في حياتي أهم من مساعدة مرضى السمنة، ونصيحتي كانت من خوفي عليهم، لأن أنا مريضة سمنة، وأخدت وعد أن كل واحد بيعاني هيتعالج، حتى لو كلامي قاسي، يبقى عشان يقبلوا على العلاج اللي تعبت أوي عشان أخليه بالمجان، حتى خارج التبرعات".

وأشارت الإعلامية، إلى تخلي العديد عنها في أزمتها، قائلة: "ناس كتير اتخلت عني، كانت بتعرفني فقط لشهرتي راحوا، الأقنعة اترفعت، واتصدمت في ناس كتير أوي، مشافوش مني غير كل خير، ده غير الإهانة والسب، ناس كتير أوي غلطت فيا وهما مش فاهمين حاجة، في نفس يوم وقفي من غير شماته ولكن بقناعة أن التوكل على ربنا فقط حتى لوملكش حد كفاية بعد سنة انهاردة يتفك الوقف واللي عايرني اني مش بشتغل اتطرد شرطرده والمجلس الأعلى اتحل و سما اخدت حكم و اللي كانوا بيعملوا فيديوهات ضدي حالتهم كرب واعتذروا في اقل من سنة".

واستطردت: "لسة كل واحد غلط فيا، فاكر إني طنشت هياخد عقابه، لأن ده حقي وسمعتي وسمعة أولادي، اللي تعبت فيهم أوي وضيعت عمري رجع الحق عشان ربنا عادل وعظيم وكريم، واللي عند ربنا مبيروحش، بشكرك يا رب".

وأثنت الإعلامية على من وقف معها بأزمتها، موجهة الشكر هم، قائلة: "الوقت ده بشكر زوجي بشكر اي حد كلمني او سال عليا و انا مش بشتغل و مذيعة ومكسرة الدنيا بشكر الناس الأصيله الجدعة زي الفانز وزي خالد الصواف وحمدي بدر ومحمد رمضان وياسمين عبدالعزيز وبدرية طلبة ودينا ومي كساب وإيمان العاصي وأصالة وأحمد رزق وعلاء الشربيني وسعد الصغير".