كتب: هن - 07:57 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020

يعتبر لحم الأرنب من اللحوم الصحية والغنية بالعناصر المفيدة للجسم، لذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير طبق الأرانب المحمّر الذي يمكن تناوله على مائدة الغداء. مقادير الأرانب المحمّر أرنب مقطع معلقة كبيرة من السمن (للتحمير) معلقتان كبيرتان من البقدونس الطازج المفروم ورقتان من الحبهان Advertisements كوبا ماء السلق ملعقة ملح صغيرة بصلة مفرومة مستكة ملعقة صغيرة فلفل الأسود طريقة تحضير الأرانب المحمّر ضعوا الماء في إناء وضيفوا البصل والملح والفلفل والمستكة والحبهان ودعوا المزيج يغلي. اغسلوا الأرنب جيداً بالماء والدقيق، وضعوه في الماء المغلي حتى ينضج. ارفعوا قطع الأرنب من الماء بعد تمام السلق، واتركوها تبرد قليلاً ثم حمروها في السمن بعد ثقبها. قدّموا الأرنب في طبق وزيّنوه بالبقدونس.

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