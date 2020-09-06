طريقة عمل سلطة هاواي

كتب: هن - 06:17 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020

"سلطة هاواي" الاسم يليق بمكوناتها المبهجة، لذلك تقدم لكِ "هُن" طريقة عمل سلطة التفاح بالعنب على طريقة الشيف ياسمين مرسي. المكونات تفاح أخضر. ذرة صفراء. فاصوليا حمراء. فلفل أحمر رومي. بصل أحمر. عنب أحمر. رشة كزبرة خضراء. للتزيين Advertisements زيت زيتون. ليمون. مستردة. ملح. طريقة التحضير تخلط كل المكونات. السعرات الحرارية تفاح أخضر الواحدة 60 سعر حراري. عنب أحمر قد كف اليد 100 سعر حرارى. ذرة صفراء معلقة الطعام 40 سعر حرارى. فاصوليا حمراء معلقة الطعام 40 سعر حرارى. فلفل أحمر متوسط حوالى 35 سعر حرارى. بصلة حمراء صغيرة حوالى 25 سعر حرارى. الزيت معلقة صغيرة 45 سعر حرارى.

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