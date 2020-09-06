زوج يقيم دعوى طلاق: كانت بتديني أدوية صرع علشان أضربها وتتجوز عشيقها

علاقات و مجتمع

"اتهمتنى إني بضربها وطلعت كانت بتدينى حبوب هلوسة"، بهذه الكلمات بدأ "م.ح"، 32 عامًا، سرد معاناته مع زوجته بمحكمة الزنانيري، طالبا إقامة دعوى طلاق للضرر.

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سنوات جمعته بزوجته حتى يكتشف صدفة خيانتها له، بعد رؤيته لها وهى تضع حبوب هلوسة تسبب في زيادة عصبية الزوج والمعاملة بوحشية، هى حبوب لعلاج الصرع، "خدعتنى علشان تتجوز عشيقها، كانت كل يوم تحط حبوب صرع في العصير بتزود التوتر والعصبية، لما طلبت الطلاق وانا رفض".

افتعال المشاكل حتى يعتدى عليها الزوج بالضرب وسيلتها، "كانت بتفضل تستفز فيا علشان أضربها، نفسي أعرف أنا عملت فيها إيه علشان تعمل كده!".

عندما رفض الزوج تطليق زوجته صاحبة الـ28 عامًا، لجأت إلى وسيلة أخرى تساعدها على الخلع، "رفعت عليا قضية خلع إني بتعامل معاها بوحشية وللأسف كانت هي السبب في ده، من أدوية الصرع علشان تخلص مني وتتجوز واحد تاني".