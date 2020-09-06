ابنة رجاء الجداوي: كسر قدم ابنتي أثر على خطتي لإحياء ذكرى والدتي

علاقات و مجتمع

تحدثت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي عن خطتها للاحتفال بعيد ميلاد الراحلة، الذي يصادف اليوم 6 سبتمبر الجاري، عقب مرور أسابيع على رحيلها إثر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت "مختار"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنها خططت للتوجه إلى قبر والدتها في الصباح الباكر ثم إخراج صدقات على روحها، وبعد ذلك ستتوجه إلى منزلها التي نشأت به لختام القرآن الكريم مع أصدقاء الفنانة كهدية للراحلة، إلا أن الأمر تغير عقب إصابة ابنتها روضة هندي بكسر في القدم امتد إلى الركبة، مردفة: "كل حاجة اتغيرت في آخر حاجة، بعد الكسر اللي حصل لبنتي من ساعات، واللي أكيد أثر على خطتي لبكرة".

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وتابعت ابنة رجاء الجداوي، أنها لم تحدد بعد وقت زيارتها إلى والدتها في المقابر، مستطردة: "أنا على طول بزورها، وأكيد هروحلها بكرة، بس مش عارفة أمتى".

وفاة رجاء الجداوي

يذكر أن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، أُصيبت بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر الماضي، ومكثت في مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية، وتوفيت في العناية المركزة بعد 43 يومًا قضتها في المستشفى.