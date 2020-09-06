علاقات و مجتمع

Advertisements ظهرت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهي ترقص برفقة ابنتها دانييلا على أغنية "لقيت الطبطبة" للفنان حسين الجسمي. ونشرت فياض مقطع الفيديو عبر خاصية القصص المصورة بحسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "أنا يلي لقيت الطبطبة لما سمعتك عن تغني انتي ولولا ومبسوطة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابنة هيفاء وهبي وحفيدتها يرقصان على أنغام "لقيت الطبطبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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