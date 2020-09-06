تعافي بطلة السباحة ريحان بن جليل من كورونا بعد مناشدات لمساعدتها

علاقات و مجتمع

أعلنت الصحف الليبية المحلية، شفاء بطلة السباحة الليبية لذوي الاحتياجات الخاصة ريحان بن جليل، التي أعلنت من خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك" شفاءها من فيروس كورونا، بعد 21 يوم من الإصابة.

وكانت جميعة أصدقاء المعاقين ذهنيا، نشرت مناشدة لمساعدة "ريحان"، لتوفير الامتدادت الطبية لها، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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وقالت الجمعية عبر صفحتها على فيس بوك، إن البطلة الليبية تعيش في ظروف صحية صعبة في منزل أسرتها، وأن حالتها الصعبة لا تسمح لها في الاستغناء عن الأكسجين.

كما وجه عبدالرؤوف شنب المتحدث الإعلامي للجنة البارالمبية الليبية، نداء لهيئة الشباب والرياضة، وصندوق التضامن الاجتماعي بالحكومتين، للاهتمام بالسباحة العالمية، وتوفير احتياجاتها الصحية، معتبرا ذلك أقل ما يمكن تقديمه للسباحة الليبية، التي رفعت اسم ليبيا عاليا في المحافل الإقليمية والدولية.

يذكر أن ريحان بن جليل، تمكنت من التتويج بالعديد من القلائد الملونة، ولعل آخرها كان في دورة الألعاب الصيفية العالمية، بالعاصمة الإماراتية أبوظبي 2019.