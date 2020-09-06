كتب: هن - 02:45 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020

قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة، وذلك من خلال برنامجها "أميرة في المطبخ"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل. مقادير عمل كرات الكفتة بالجبنة نصف كيلو لحمة مفرومة نصف كوب جبنة شيدر مبشورة بيضة 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم 3 ملعقة كبيرة بقسماط Advertisements 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم ملح وفلفل طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة تخلط اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل ثم يضاف البقدونس وبقسماط ثم تحشى بالجبنة وتخلط بها تقلب جيدا وتشكل أقراص صغيرة وتسوى في قليل من الزيت. تقدم وتزين بالبقدونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل كرات الكفتة بالجبنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.