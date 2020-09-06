والدة طالبة باقتصاد وعلوم سياسية: انفصلت عن زوجي وهي بعمر شهرين

علاقات و مجتمع

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قالت مباركة محمد عطية، والدة الطالبة سماح هاني، إنها انفصلت عن زوجها عندما كانت ابنتها في عمر الشهرين، ولكنها عملت على تربية ابنتها وتعليمها، وهي لا تعلم مدى النجاح الذي حققته ابنتها: "لما انفصلت عن أبوها، مكنش عندنا بيت".

وأضافت "عطية"، خلال استضافتها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية "الحياة"، أنها عملت في الزراعة والفلاحة، وكانت تتاجر ببعض السلع في محافظتها: "ربنا كان ساترها معايا، ومكنتش أتوقع أن سماح ربنا يجبر بخاطرها"، موضحة أن ابنتها حصدت المرتبة الأولى في نهاية الشهادة الإعدادية في مدينة "شبراخيت"، وحينها حصلت هي على لقب "الأم المثالية".

وأكدت أن ابنتها شعرت بما كانت تقوم به تجاهها، حتى عملت على تطوير نفسها، والحصول على مرتبة متقدمة في الشهادة الثانوية، مشيرة إلى أنها لا تعلم القراءة أو الكتابة، وعانت من ذلك طوال حياتها، وهو ما دفعها لمساعدة ابنتها في التعليم واستكمال مسيرة حياتها: "تعليم الحياة قاسي، ولما الإنسان بيتعلم من الحياة دي حاجة عايزة جبل".