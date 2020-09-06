الحر أخرجها من جحورها.. كيفية التعامل مع لدغة العقرب بطريقة صحيحة

صحة

تسببت تقلبات حالة الطقس، والارتفاع الشديد في درجة الحرارة في فصل الصيف، في خروج العقارب من جحورها، ما يجعل الأشخاص المقيمين بالقرب من المناطق الصحراوية، عُرضة للدغاتها، وسط تساؤلات عن الإجراءات الواجب اتباعها في هذه الحالة.

طبيبة توضح الإسعافات الأولية

الدكتورة نشوى أشرف، استشاري علاج السموم بمركز السموم بقصر العيني، أوضحت الإسعافات الأولية الواجب اتباعها عند لدغ العقرب، قائلة خلال حديثها لـ"هن"، إنه توجد أنواع مختلفة من العقارب، وتتفاوت تأثير لدغات كل منها على الإنسان.

ذكرت "نشوى"، مجموعة من الإجراءات الطبية الواجب اتباعها في المنزل عند الإصابة بلدغة عقرب، من خلال النقاط التالية:

- وضع كمادات ثلج أو مياه منخفضة الحرارة، على موضع اللدغة، "بس لازم تتشال وتتحط كل شوية متبقاش متسابة مدة طويلة، علشان متقفلش الأوعية الدموية".

- استعمال مطهر طبي لتطهير موضوع اللدغة.

Advertisements

- يمكن الاكتفاء بالإجراءات السابقة، إذا استقرت حالة المصاب، ولم تظهر أي أعراض جانبية، مثل عدم انضباط ضغط الدم، والتشجنات، وفقدان الوعي، والشعور بالدوران، وتورم موضع اللدغة، ما يستوجب التوجه لأقرب مستشفى.

نصائح للتعامل مع لدغات العقرب قبل الذهاب إلى المستشفى

وذكر الموقع الطبي mayo clinic نصائح للتعامل مع لدغات العقرب في المنزل.

1- لابد من تنظيف موضع اللدغة في الجسد بالماء مع القليل من الصابون.

2- استخدام كمادات باردة لوضعها مكان اللدغة.

3- تجنب تناول الأطعمة والمشروبات في حالة الشعور بصعوبة في البلع.

4- يفضل تناول مسكنًا للألم، ولاسيما التي تحتوي على الأيبوبروفين، لتخفيف الشعور بالآلام.

5- لابد من التوجه لأقرب مستشفى في حالة تفاقم الشعور بالوجع، لإجراء تحليل الدم، وأشعات على الكبد والقلب والرئتين.